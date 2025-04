Le lacrime e il dolore di Orietta Berti per la nipote: "Morta a soli 20 anni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un dolore immane quello raccontato da Orietta Berti nel corso di una puntata di Verissimo proposta sulle pagine social del programma.

Ospite della trasmissione insieme ai figli Omar e Otis, la cantante italiana ricorda la prematura scomparsa della nipote acquisita, morta a soli 20 anni a causa di una brutta malattia. La giovane, infatti, aveva ricevuto una diagnosi di cancro al pancreas: una patologia che non le ha lasciato scampo, e che ha gettato nell'incubo l'intera famiglia.

Intervenuta durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, la Berti ha preso visione di alcuni videoclip che la tritraevano insieme ai figli piccoli e una ragazzina, una nipote acquisita chiamata Orietta, proprio come lei. L'artista non è quindi riuscita a trattenere la commissione, passando poi a spiegare le ragioni della sua reazione così emotiva.

" Era una ragazzina bellissima ", ha spiegato Orietta Berti, commossa insieme ai figli. "Si è ammalata a 17 anni e a 20 anni se ne è andata ".

La ragazza si era ammalata di cancro al pancreas, una delle forme tumorali più aggressive. Orietta Berti la considerava una nipote acquisita, essendosi presa per tanto tempo cura di lei. La madre della giovane lavorava in un grande negozio, e per questo motivo la bambina trascorreva molte ore insieme alla famiglia della cantante. "Per noi è sempre presente, in casa abbiamo le sue foto, non c'è giorno in cui non parliamo di lei", ha aggiunto la Berti, con la voce rotta dal pianto. "La vita è così: da tante gioie ma anche tanti dolori. Da quando se n'è andata, abbiamo cancellato le cose che ce la facevano ricordare. Però mi ha fatto piacere rivederla. I suoi genitori hanno preso un trauma che li ha accompagnati per tutta la vita. Vincenzo, suo fratello, adesso è grande come loro e per noi è un figlio" , ha concluso.

Un pensiero è poi andato ad Olivia e Ottavia, le sue nipotine, figlie di Otis.

"Sono bellissime le mie nipotine e quando vengono da me riempiono la casa di gioia, anche se fanno molto rumore e, infatti, i miei gattini si nascondono"

Orietta Berti ha parlato di loro con grande amore., ha dichiarato.