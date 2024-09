Le lacrime della Ferragni, il compleanno di Elisabetta Canalis, le confessioni di Ornella Vanoni sui suoi amori

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiude un'altra settimana ricca di gossip. C'è chi piange alle nozze dell'amica (Chiara Ferragni), chi sembra essersi sposato in segreto (Federica Panicucci), chi ricorda gli amori passati (Ornella Vanoni) e chi festeggia compleanni (Elisabetta Gregoraci).

Vanoni: "Ho amato quattro uomini, mio marito mai"

Non è mai troppo tardi per fare bilanci. Ornella Vanoni ha voluto farne uno alla soglia dei 90 anni (che compirà il 22 settembre). Intervistata dal Corriere della Sera ha parlato del suo passato, degli anni bui, del successo, della droga ma anche dei suoi amori, molti chiacchierati ma solo pochi veri e profondi. " Ho avuto tanti uomini ma ne ho amati solo quattro", ha confessato l'artista tenendo fuori dall'esiguo numero di amori il marito, Lucio Ardenzi. "Giorgio Strehler, l'ho amato alla follia e mi sentivo amata alla follia. Lo lasciai a causa dei suoi vizi. Gino Paoli? Non l'ho lasciato, me ne sono andata. Sua moglie mi disse: 'Senza Gino muoio'. E io mi sono fatta da parte. Poi ci fu Giorgio (Tocchi, ndr) e un avvocato di Venezia" . Sul marito, il produttore Lucio Ardenzi, la Vanoni ha speso poche parole: " Lui non l'ho mai amato. L'ho sposato perché pensavo che prima o poi ci si deve sposare ". Ma da quella relazione, durata dal 1960 al 1972, è Cristiano, suo figlio, " il regalo più bello ", ha assicurato.

Federica Panicucci e Marco Baccini sposi in gran segreto?

Da giorni sulle riviste di cronaca rosa impazza l'indiscrezione sul presunto matrimonio celebratosi in gran segreto tra Federica Panicucci e Marco Baccini. Secondo il direttore del settimanale Nuovo la conduttrice e l'imprenditore si sarebbero detti "sì" con una cerimonia privata. Così, durante l'ultima diretta di Mattino 4, Signoretti ha punzecchiato la Panicucci nel tentativo di capire se davvero queste nozze ci sono già state. Ma Federica Panicucci è rimasta intenzionalmente sul vago: " Devo dirti se mi sono già sposata? Lo devi scoprire da solo! Ma no, dai, sto scherzando…". A fare insospettire il direttore di Nuovo è stato l'ultimo viaggio della coppia alle Maldive, luogo dove spesso si celebrano nozze romantiche in spiaggia. Nonostante l'intervento del collega della Panicucci, Roberto Poletti - che ironicamente si è risentito per non essere stato invitato - il giallo sulle nozze non è stato risolto.

Le ultime su Fedez e Chiara Ferragni: divorzio, nozze, canzone

Non si può certo dire che nell'ultima settimana non si sia parlato dei Ferragn-ex. Per un motivo o per l'altro l'ex coppia d'oro dei social continua a fare parlare di sé a partire dalle indiscrezioni sul divorzio. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia Fedez e l'ex moglie avrebbero raggiunto un accordo sulla separazione: " Chiara, si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto. Fedez, pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli". Intanto le loro vite proseguono su binari differenti. Chiara Ferragni ha partecipato al matrimonio dell'amica Veronica Ferraro e nel discorso di nozze ha ricordato il momento buio vissuto a febbraio: " In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te, Vero. Tu c'eri ". Per contro Fedez ha pubblicato un nuovo brano in collaborazione con Niky Savage - "Di Caprio" - e nel testo non mancano i riferimenti alle sue ex ("Chi**o un c**o a panettone, ma non è Balocco", "Bella Fedez, fuck alle ex").

Elisabetta Canalis compleanno con il fidanzato Georgian

Settembre sembra un mese speciale per Elisabetta Canalis. Fresca di convivenza con il nuovo compagno, Georgian Cimpeanu - che si è trasferito da lei a Los Angeles - l'ex velina di Striscia la notizia ha celebrato i suoi 46 anni. Niente party in stile hollywoodiano ma una semplice cena in compagnia degli amici più cari, quelli che sono rimasti al suo fianco anche dopo la separazione dal marito Brian Perri. A raccontare la serata è stata lei stessa attraverso foto e video condivisi sulla sua pagina Instagram.

Ho ricevuto una mini torta con auguri in ogni posto in cui sono stata, tutto non pianificato per un compleanno che credevo passasse in sordina ma che si è rivelato SUPER!"

, ha scritto la Canalis sul web, celebrando la ricorrenza con al fianco il suo Georgian.