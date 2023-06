"Lascerò presto la tv, voglio fare altro". La bomba di Paolo Bonolis

Il futuro di Paolo Bonolis non sarà in politica (" Non mi interessa "), ma di sicuro neppure in televisione. Il conduttore di Avanti un altro è pronto a lasciare dopo oltre quattro decadi di onorato servizio. Sebbene Corrado e Vianello siano i suoi maestri e punti di riferimento, Bonolis conferma che non seguirà le loro orme in termini temporali perché la sua "pensione" la vivrà lontano dalle telecamere: " Starò in video ancora per poco ".

Alla soglia dei 62 anni (li compirà il 14 giugno), il conduttore romano è pronto a congedarsi dal suo pubblico, forte di una carriera lunghissima " È un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni: sento che nell'ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro", ha confessato nel corso del suo intervento al Festival della Tv di Dogliani, proseguendo: "Mi diverto a fare quello che faccio ma penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione ".

Paolo Bonolis, la carriera

" Ho cominciato facendo tv per i bambini, poi per i ragazzi, poi per gli adulti: mi manca 'Frontiere dello spirito' e ho chiuso il ciclo perfettamente ", ha scherzato Bonolis a Dogliani ricordando gli esordi in Rai (era il 1980) con il programma dedicato ai più piccoli "3, 2, 1... contatto" e poi la decennale esperienza con "Bim bum bam" su Italia Uno e i programmi cult su Mediaset come "I cervelloni", "Beato tra le donne" e ancora "Tira & Molla", "Ciao Darwin" e "Chi ha incastrato Peter Pan?" (senza dimenticare le incursioni in Rai per "Affari Tuoi" e il festival di Sanremo). Tutti progetti nei quali Paolo Bonolis ha creduto fortemente, portando in tv una ventata di novità: " Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione. Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole raccontare. Io l'ho fatto: a volte è piaciuto, a volte è piaciuto di più, raramente è piaciuto meno ".

Il futuro di Bonolis lontano dalla tv