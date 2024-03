"Luis Sal torna a Muschio Selvaggio". L'indiscrezione sull'ex socio di Fedez

Un anno fa finiva il sodalizio tra Luis Sal e Fedez. Amicizia in fumo e società a un passo dalla scissione. Era la 112esima puntata con Roberto Saviano ospite. L'ultimo episodio del podcast in cui Fedez e Luis Sal hanno condotto insieme Muschio Selvaggio. Da quel momento sono passati dodici mesi, altri trentatré episodi e alcuni accadimenti privati, che hanno stravolto la vita di Federico Lucia. Oggi come allora un nuovo cambiamento sembra essere nell'aria. Fedez è pronto a lasciare Muschio Selvaggio, in attesa che il contenzioso giuridico con l'ex socio si risolva, mentre Luis Sal sembra essere pronto a tornare sulla scena dopo mesi di silenzio.

Luis Sal torna a Muschio Selvaggio?

L'ultima indiscrezione sul futuro, molto prossimo, dello youtuber bolognese è stata data da Selvaggia Lucarelli attraverso il suo profilo Instagram. "Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast", ha fatto sapere la Lucarelli, svelando che l'ex socio di Fedez sarebbe pronto a tornare in video a un anno dall'allontanamento da Muschio Selvaggio. Ma non solo. Luis potrebbe riprendere il posto lasciato a Fedez. "E il podcast potrebbe anche essere proprio Muschio Selvaggio", ha fatto sapere la penna del Fatto Quotidiano. Se così fosse, significherebbe che Sal non ha accettato l'allettante proposta fatta da Fedez nella puntata 145 del podcast, nella quale aveva offerto all'ex socio una cifra superiore al prezzo di mercato per le sue quote di Muschio Selvaggio.

Fedez e il rilancio del podcast

Al momento l'indiscrezione rimane tale e si basa sulle parole di Selvaggia Lucarelli, ma non è poi così improbabile che Luis Sal riparta proprio da Muschio Selvaggio. Quando lo youtuber prese le distanze da Fedez un anno fa, lasciandogli il podcast, la maggior parte degli utenti che seguivano la trasmissione erano dalla sua parte. I primi episodi confezionati da Fedez in solitaria non ottennero grandi risultati, tanto che il rapper fu costretto a cercare una spalla - trovata poi in Mr Marra - per riportare in alto in numeri del podcast. Muschio Selvaggio è tornato a crescere ma durante gli ultimi mesi in tanti si sono augurati che Sal tornasse alla guida del programma. Questa settimana andrà in onda l'ultimo episodio registrato da Fedez e Mr Marra, poi il duo lascerà il podcast. Se quest'ultimo chiuderà i battenti o ripartirà con Luis e suo fratello Martin, però, non è chiaro, ma per capire cosa succederà basterà attendere qualche settimana.