"Io e Marra ci leviamo dai...". Fedez lascia Muschio Selvaggio a Luis Sal

Il fatidico giorno è arrivato. Fedez ha ufficialmente lasciato gli studi di Muschio Selvaggio. Con l'ultima puntata, la numero 147 pubblicata nelle scorse ore su YouTube, si chiude ufficialmente l'ultimo ciclo firmato da Fedez nel podcast ideato nel 2020 insieme all'ex socio e ex amico Luis Sal. Il programma torna nelle mani dello youtuber bolognese che, grazie al tribunale, è riuscito a spuntarla - almeno per il momento - su Federico Lucia nel contenzioso esploso un anno fa sulle ceneri della loro amicizia.

Le parole di Fedez su Muschio Selvaggio

La scorsa settimana il rapper aveva annunciato che Muschio Selvaggio avrebbe avuto altri tre episodi firmati da lui e Mr Marra prima della chiusura definitiva. Oggi, con l'uscita della puntata 147, il ciclo si è concluso e Fedez ha salutato i suoi fan con un video messaggio pubblicato non sulla pagina Instagram ufficiale del podcast (che è anche di proprietà di Luis Sal) ma attraverso il suo personale account. " Ragazzi ultima puntata del Muschio Selvaggio, puntata intellettuale dove recensiamo i porno come se fossimo critici cinematografici", ha esordito Federico Lucia, promuovendo l'ultimo video di Muschio Selvaggio e dando l'addio al pubblico: "Puntata molto divertente ma Muschio Selvaggio finisce qui. Cioè no, non so se finisce qui ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai coglioni. Addio amici ".

Il futuro di Fedez tra podcast e tribunali

Con ironia e un pizzico di disappunto per l'esito della diatriba con Luis, Fedez si è ufficialmente congedato da Muschio Selvaggio, ma il futuro del podcast e anche quello del rapper rimangono molto incerti. Non è chiaro, infatti, se Sal subentrerà alla guida del già avviato Muschio Selvaggio o lascerà morire il progetto. Stando a quanto anticipato da Selvaggia Lucarelli nelle scorse settimane, lo youtuber sarebbe pronto a tornare live con un podcast ma come, quando e soprattutto dove non è chiaro. Per quanto riguarda Fedez e Mr Marra, invece, l'idea sarebbe quella di proseguire con un altro podcast, ma se questo nuovo progetto nascerà a breve o nei prossimi mesi al momento non è possibile saperlo. Le incognite sono tante a partire dalla causa in corso con Luis.

Sebbene il rapper e Mr Marra abbiano lasciato una porta aperta con il pubblico ("Forse ci vedremo da qualche altra parte, chissà"), l'operazione ripartenza e rilancio potrebbe non essere così imminente come i loro fan sperano.