L'assurda torta di Emily Ratajkowski: cosa ha fatto scoppiare la polemica

Che sia bellissima è innegabile ma nelle ultime ore la super modella americana di 34 anni, Emily Ratajkowski, ha fatto parlare di sé per la festa di compleanno organizzata il 7 giugno. In questo caso nel party americano organizzato nella sua abitazione di New York e ben documentato nel suo profilo Instagram con numerose foto e video è stata la torta scelta per l'occasione.

L'esaltazione del lato B

Ebbene, ecco che tra lo stupore e gli applausi degli invitati, dopo aver ballato, bevuto e mangiato caviale non poteva mancare, come in ogni compleanno che si rispetti, la torta: è stata senz'altro l'oggetto più fotogratato e virale, anche più del twerk che la Ratajkowski ha mostrato nel video. Ed è proprio il suo sedere, quantomeno la sua rappresentazione, a essere stato scelto per l'occasione dalla festeggiata: un lato B con tanto di tanga rosso e alcune candeline (non tutte e 37) da soffiare davanti ai presenti.

Da chi è stato realizzato

Secondo i bene informati, a realizzare la torta sarebbe stata l'artista egiziana Laila Gohar, molto conosciuta per le sue opere con il cibo. Come detto, se il video è diventato virale la stampa internazionale si è scatenata parlando di "cheeky cake" (ossia "torta sfacciata") domandandosi se sia una trovata moderna e accattivante o se si tratta di qualcosa di trash e dallo scarso buongusto. "Purché se ne parli", si dice in questi casi, ed è certamente l'obiettivo raggiunto dalla modella con la ciliegina finale che sui media e sui social si sprecano i commenti sul suo compleanno. " Adoro davvero essere una Gemelli ", ha scritto la festeggiata riferendosi al suo segno zodiacale.

Le polemiche

Basta andare sul suo account per rendersi conto della spaccatura che ha creato il dolce a forma di sedere: accanto a chi si è limitato a farle gli auguri di compleanno, sono stati molto numerosi i commenti negativi che hanno tirato in ballo sia la sua persona ma anche l'essere una mamma. " Buon compleanno, ma la torta a forma di culo è ciò che ti rappresenta meglio, Emily?", è uno dei commenti riferiti alla modella.

Questo è ciò che vuoi mostrare alla tua bambina? Senza classe",

A

quanto pare, la sua intera ragion d'essere è il suo corpo. Non dura per sempre",

ha scritto un altro utente. "ha commentato uno dei suoi 29,1 milioni di follower.