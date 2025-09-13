Laura Pausini: "Il palco è l'unico posto dove non ho paura. I segreti per una vita sana"

Un nuovo album in arrivo ("Io Canto 2"), un nuovo singolo (remake de "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani) e un museo a lei dedicato nella sua Solarolo. E' un periodo intenso e importante per Laura Pausini che nel corso dell'estate ha fatto molto parlare di sé anche per il drastico dimagrimento. Sabato 13 settembre la cantante apre ufficialmente le porte della sua casa-museo nella sua città natale, un progetto fortemente voluto dal padre Fabrizio e supportato dai fan. " Mio papà ha conservato tutto quello che riguarda la mia carriera e da fan di Elvis ha detto: 'Facciamo come Graceland!'. Io all'inizio ho detto: 'Mai finché sono viva'. Poi ha lanciato un sondaggio nel fan club e mi ha convinta dicendo che avrei tradito tutti quelli che lo volevano", ha raccontato Laura sulle pagine di 7, il magazine del Corriere.

La dieta e le persone tossiche

Nella lunga intervista Laura Pausini ha parlato del suo ultimo anno, nel quale è stata impegnata con il tour e con una dieta che le ha permesso di perdere molto peso ma anche di cambiare aspetto e mentalità: " Sì,sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l'ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici. Ora mi alleno tre volte a settimana: alterno sedute aerobiche e di allungamento ". L'artista ha anche confessato di avere capito che fitness e alimentazione non sarebbero bastate a riportarla in forma senza un ulteriore passaggio: "Infine ho capito che per una vita sana bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati ".

I difetti e il palco come "casa"

Pur essendo una popstar mondiale, che è riuscita a ottenere il successo grazie al suo talento e alla dedizione per il suo lavoro, Laura si sente ancora una persona comune con pregi e difetti. " Non sono mai arrivata ad accettare o ad amare i miei difetti, so che è un lavoro importante che andrebbe fatto, ma ho sempre cercato di nasconderli.

I movimenti dell’opinione pubblica ti aiutano a non vergognarti, ma dentro rimane l’insicurezza. Io l'ho sfogata nella musica: ilè l'unico posto dove non ho paura", ha confessato in chiusura di intervista.