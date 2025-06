Lauren Sánchez, chi è la futura moglie di Jeff Bezos: da assistente alla reception a presentatrice, giornalista e produttrice

Ogni domenica mattina, Jeff Bezos e Lauren Sánchez si dedicano insieme alla preparazione della colazione: pancake con mirtilli e gocce di cioccolato, un piccolo rituale che ormai li accompagna regolarmente. Un cambiamento significativo per Bezos, che prima di incontrarla era solito iniziare la giornata con una confezione intera di biscotti. Forse anche per questo ha deciso di convolare a nozze con una cerimonia all’insegna del lusso: Lauren Sánchez sembra aver portato un tocco di dolcezza – e non solo a tavola – nella sua vita.

Chi è Lauren Sánchez

Nata nel 1969 ad Albuquerque, nel New Mexico, proviene da una famiglia di origini messicane. Sua madre, Eleanor, ha lavorato come assistente del vice sindaco, mentre il padre, Roy, era istruttore di volo e meccanico aeronautico. È forse proprio grazie a lui che Lauren sviluppa fin da giovane un interesse per il mondo dell’aviazione, tanto da sognare un futuro come assistente di volo alla Southwest Airlines. Un obiettivo che però svanisce presto: " All’epoca ti pesavano - ha raccontato - e io pesavo 55 chili. Mi dissero che era troppo ".

Dopo il liceo e gli studi di recitazione e dizione in un college californiano, Lauren Sánchez scopre di essere dislessica — una consapevolezza che la porterà, in seguito, a sostenere attivamente la International Dyslexia Association. Ma questa difficoltà non le impedisce di inseguire il sogno del giornalismo: si laurea alla University of Southern California e inizia la carriera televisiva alla KCOP-TV di Los Angeles. Successivamente lavora come reporter e conduttrice per varie emittenti, tra cui KTVK-TV e Fox. Il suo volto diventa così noto che viene invitata a partecipare come se stessa in alcuni film hollywoodiani, come The Day After Tomorrow (2004) e I Fantastici 4 (2007).

Il "sogno" di volare

Nonostante il successo non ha abbandonato i suoi sogni, nemmeno quello legato al volo. Ma questa volta non si tratta di un ruolo da assistente di bordo: nel 2011 si iscrive a una scuola di volo a Los Angeles e consegue il brevetto da pilota. Non si tratta di un capriccio né di una rivincita verso chi un tempo le aveva fatto mettere da parte quel desiderio: oggi Lauren pilota regolarmente elicotteri, anche tre volte a settimana, spesso insieme a Jeff Bezos e alla sua famiglia.

Intervistata da The Journal ha confessato: " Non capisco perché così poche donne intraprendano questa carriera ". Unendo il suo amore per il volo all’esperienza maturata nel settore dei media, ha fondato Black Ops Aviation, una società di produzione specializzata in riprese aeree per cinema e televisione. Lei stessa ha guidato gli elicotteri durante importanti riprese di alto livello.

Il lato sentimentale

Nel corso della sua vita, Lauren ha avuto diverse relazioni importanti, molte delle quali con personaggi noti. Durante gli anni del college, mentre svolgeva uno stage alla Fox 11 Plus di Los Angeles, ha conosciuto Rory Markas, famoso cronista sportivo. Successivamente è stata fidanzata per quattro anni con Anthony Miller, giocatore di football americano. Nel 2002 ha avuto un rapporto altalenante con Derek Fisher, noto cestista, prima di incontrare Tony Gonzalez, altro campione del football americano. Con quest’ultimo ha avuto un figlio, Nikko, oggi ventitreenne. Nonostante la fine della loro storia, Lauren mantiene rapporti amichevoli con Tony e con la sua attuale moglie, October, tanto da averla invitata persino al suo addio al nubilato a Parigi.

Dopo la fine della relazione con Tony Gonzalez, Lauren Sánchez inizia una storia con l’attore Henry Simmons, con cui si mostra spesso in pubblico, mano nella mano sui red carpet. La loro relazione dura poco più di un anno, fino a quando Lauren incontra Patrick Whitesell, agente di Hollywood e cofondatore dell’agenzia di talenti WME. I due si sposano nel 2005 e diventano genitori di Evan, nato nel 2006, e di Eleanor, nata nel 2008.

La fine della loro relazione è stata ampiamente riportata dalla stampa, con particolare attenzione da parte del National Enquirer, che nel 2019 ha dichiarato di aver seguito Lauren Sánchez e Jeff Bezos per mesi, tracciandone gli spostamenti in cinque Stati per oltre 40 mila miglia, documentando incontri riservati, messaggi suggestivi e viaggi in jet privati. Lauren e Jeff si erano incontrati per la prima volta nel 2016, in occasione della première del film Manchester by the Sea, prodotto da Matt Damon, di cui Patrick Whitesell era agente cinematografico.

La storia con Bezos

Quell’amore, inizialmente tenuto nascosto, è diventato pubblico dopo le rivelazioni del National Enquirer. A seguito di ciò, Jeff Bezos ha divorziato da MacKenzie Scott, sua moglie per 25 anni con cui ha avuto quattro figli; l’accordo di separazione ha previsto un assegno da 40 miliardi di dollari, corrispondente al 4% delle azioni di Amazon. Poco dopo, anche Lauren Sánchez e Patrick Whitesell hanno annunciato la loro separazione. Da quel momento, Lauren e Jeff hanno reso pubblica la loro relazione. Sempre affiatati, lei, molto attenta alla cura del corpo, lo ha coinvolto in uno stile di vita più sano, che include anche le famose colazioni a base di pancakes.

Nel 2023, durante una navigazione al largo di Positano a bordo dello yacht Koru — decorato a prua con una polena raffigurante Lauren Sánchez — Jeff Bezos ha fatto la proposta di matrimonio. Al momento della domanda, le ha donato un anello con un diamante rosa da 30 carati, il cui valore è stimato tra i 4 e i 5 milioni di dollari.

Il libro scritto da lei

Da una sfida come la dislessia a un viaggio nello spazio — seppur breve — a bordo della navetta New Shepard, la vicenda di Lauren Sánchez ricorda quella della mosca Flynn, protagonista del libro per bambini che ha scritto lo scorso anno, intitolato The Fly Who Flew to Space. Questa storia, una metafora che invita a sognare in grande, ha ricevuto una recensione speciale da Jeff Bezos, che su Amazon l’ha definito a sei stelle: " Il miglior libro per bambini scritto dalla mia fidanzata ".

Se una piccola mosca è riuscita ad arrivare nello spazio, chissà fin dove

A 54 anni non avrei mai immaginato di risposarmi. La vita è solo all’inizio

potrà arrivare Lauren Sánchez: "", ha condiviso sui social, annunciando che questa nuova avventura comincia da