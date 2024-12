Lazza: "Ho rischiato di morire, ho perso tredici chili in una settimana"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Nel 2016 me la sono vista davvero brutta e mi sono detto 'se esco da qua devo spaccare' ". Le parole pronunciate da Lazza nel corso dell'intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli hanno sorpreso tutti e raccontano di un momento drammatico vissuto dal rapper. L'artista, conosciuto al grande pubblico grazie alla partecipazione al festival di Sanremo 2023, ha raccontato della terribile esperienza vissuta otto anni fa, quando ancora era un rapper poco conosciuto nell'ambiente musicale.

La promessa in ospedale

Ai microfoni del podcast Bsmt Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, ha parlato del ricovero in ospedale avvenuto nel 2016 e della promessa fatta a se stesso, nel letto dell'ospedale, di riuscire a conquistare il suo posto tra i grandi della musica rap una volta uscito: " La musica è quello che mi ha portato avanti nella vita. Un sacco di volte mi ha fatto mollare delle strade che avevo preso. Quando sono stato ricoverato nel 2016, me la sono vista proprio brutta. Allora mi sono promesso: 'Se esco di qua e prendo una strada è quella'. E così è stato ". Mesi dopo le dimissioni, infatti, il rapper ha pubblicato il suo primo album, "Zzala", che ha dato ufficialmente il via alla sua carriera.

La peritonite degenerata

Lazza ha raccontato di essere finito in ospedale a causa di un'infiammazione del peritoneo: " Nel 2016 ho avuto questa peritonite presa male, che si è poi tramutata - non so se sono stato io o se è il primo intervento che è andato male - nel giro di una settimana in un'occlusione intestinale" . L'artista è stato operato d'urgenza una seconda volta a causa della complicazione: " Mi si è girato l'intestino. Infatti, io ho un taglio lungo così sulla pancia e lì ho rischiato grosso. Cioè se mi acchiappava un'ora dopo, arrivederci e grazie ".

Lazza ha spiegato di essersi molto spaventato per la gravità della situazione e di avere perso molto peso in brevissimo tempo " In una settimana ho perso tredici chili poi il metabolismo è andato a puttane e li ho ripresi" .

"Da là ho fame di quello che sto facendo, non è mai stata una cosa economica. Prima ero un po' sconclusionato".

Parlando con Gazzoli il rapper ha ammesso che prima di quel momento i suoi obiettivi sul futuro erano confusi, ma grazie allaha capito che la sua strada era la musica e la sua visione della vita è cambiata: