"Qualcosa non torna nel licenziamento". Striscia sul caso Montesano

Il caso Montesano mette in una posizione scomoda la Rai. I vertici di viale Mazzini hanno duramente condannato l'episodio che ha visto protagonista l'attore (che durante le prove dello show di Ballando con le stelle ha indossato la t-shirt della X flottiglia Mas) squalificandolo dalla gara. Ma nelle ultime ore la polemica, più che Enrico Montesano, sta coinvolgendo proprio la Rai e la produzione del programma. E sul caso ha puntato i riflettori anche Striscia la notizia, sottolineando le numerose mancanze della rete.

" Possibile che nessuno si sia accorto di nulla prima e durante la puntata? ", ha fatto notare l'inviato Pinuccio con un servizio andato in onda nell'ultima puntata, ripercorrendo le tappe di una vicenda, che sta assumendo connotati surreali. " Matano, i giudici e la stessa Milly Carlucci hanno addirittura fatto i complimenti a Montesano dopo la messa in onda del video e l'esibizione ", ha proseguito l'inviato puntando l'attenzione su quanto dichiarato da Laganà subito dopo lo scoppio della polemica sugli eccessivi appalti esterni alla Rai: " Sfugge il controllo editoriale ". Ma, come sottolineato da Striscia, autori, direttori e tutto lo staff di Ballando sono interni alla Rai e sarebbero dovuti intervenire prima della messa in onda del video incriminato.

Insomma, se per la Rai era inammissibile che Enrico Montesano indossasse la maglia della X flottiglia Mas a Ballando con le stelle, perché hanno girato il video invece di censurarlo oppure invitare il concorrente a cambiarsi prima di andare in video, ammonendolo privatamente? Le prove non sono live come succede in altri reality. E ancora, perché hanno mandato in onda il filmato e in diretta nessuno si è indignato? Carlucci, giurati, Matano e perfino Selvaggia Lucarelli, che ha dato spazio alla polemica, non lo hanno criticato bensì elogiato.