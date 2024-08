“Lei è ossessionata dal successo”. Matrimonio finito tra Ben Affleck e JLo

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli amori non durano per sempre e questo vale sia per i “comuni mortali” che per le coppie blasonate di Hollywood. Infatti, come riporta un lungo articolo del Daily Mail, pare che Ben Affleck e Jennifer Lopez presto – si crede già durante il mese di agosto – ufficializzeranno la fine del loro matrimonio con un comunicato stampa congiunto e diffuso sui rispettivi profili social. Se così fosse vero, sarebbe la fine di un amore da favola per la coppia d’oro del mondo dello spettacolo che ha fatto sognare i fan (e non solo) con la loro storia da mille e una notte. Ma, come riporta una gola profonda al magazine inglese, pare che dietro la scelta del divorzio non ci sarebbe nessun tradimento. Anzi, entrambi hanno mantenuto fede alle promesse ma, da quel che sembra, sarebbe stato proprio Ben Affleck a prendere la decisione di lasciare la ex Jenny from the block. Il motivo? La Lopez “ è ossessionata dal successo e Affleck non è interessato a tutto questo ”.

I gossip, dunque, parlano fin troppo chiaro e confermano dei rumor che da diverso tempo già serpeggiavano in rete. “ Jennifer gli ha fatto credere che era la stessa persona che era quando si erano innamorati la prima volta – afferma una fonte vicino alla coppia -. Q uindi lui ha visto questo come un ritorno di fiamma. Non gli piace però la cosa del red carpet delle celebrità, ma alla fine ha ceduto per far felice la Lopez. Adesso non riesce a tollerare tutto questo ”, continua. Oltre a questo ci sarebbe ben altro. JLo sarebbe ossessionata dal successo e non avrebbe dato peso alle parole del suo compagno. Oltre a questo, il lancio di un brand di alcolici avrebbe aumentato la crepa tra i due. Infatti la cantante, di recente, e come si nota dal suo profilo di Instagram, ha deciso di sperimentare altre “vie” per consolidare la presenza sui social e la creazione di un marchio di alcolici di lusso non sarebbe piaciuto a Ben Affleck. L’attore ha paura di ricadere nel buco dell’alcolismo.

Inoltre, il fallimento del documentario di Jennifer Lopez – dove Affleck si sarebbe sentito sovraesposto – avrebbe influito ancora di più dato che Ben avrebbe contribuito economicamente. “ La sua ossessione per la fama era diventata troppo per lui – aggiunge la fonte -. Jennifer aveva bisogno di essere fotografata e adorata.

Aveva bisogno di farlo. Era diventato parte di ciò che era: la fama

Avrebbe condiviso così tanto di sé con il mondo che lui sentiva che non c'era più niente di privato per lui – racconta -.”, conclude. E così anche lapiù amata dello showbiz arriva al capolinea.