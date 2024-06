"Sono devastata e addolorata". Perché Jennifer Lopez ha annullato il tour

Un vero choc per i milioni di fan che aspettavano di vederla dal vivo: Jennifer Lopez ha deciso di cancellare il suo tour in Nord America previsto quest'estate per rimanere vicina agli affetti familiari. Nella nota sulla sua pagina web ha chiesto umilmente scusa per questa scelta sottolineando di avere bisogno di stare accanto alle persone più strette. Non è stata spiegata, per il momento, la causa scatenante di questo malessere che l'ha portata ad annullare tutte le date previste molto tempo prima.

Il messaggio della Lopez

" Sono addolorata e devastata per avervi deluso. Per favore, sappiate che non lo avrei fatto se non lo sentissi assolutamente necessario ", ha scritto la 54enne cantante e attrice americana. " Prometto che mi farò perdonare e che saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo così tanto. Alla prossima volta...". Accanto alle parole di J Lo, così come è spesso chiamata dai suoi fan, ha fatto seguito anche una nota dei rappresentanti del Live Nation: il tour chiamato "This si Me Live" è stato cancellato perché "Jennifer si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi ". Subito dopo viene spiegato che tutti i biglietti acquistati saranno prontamente rimborsati e che i possessori non dovranno far nulla, l'accredito sarà automatico tramite i circuiti abilitati.

20 anni di successi

Un vero e proprio peccato, dunque: il tour sarebbe partito tra poche settimane, il 26 giugno, dalla Florida (Orlando) per poi concludersi a Houston in data 31 agosto. Le varie date americane erano state chiamate "This Is Me... Now" in onore del nuovo album pubblicato a inizio 2024 che riprendeva uno dei suoi più grandi successi di 20 anni con l'album "This Is Me... Then". Jennifer Lopez ha spiegato in precedenza che il nuovo album è stato un "miracolo" e " una seconda possibilità. E mi piacerebbe catturare questo momento nel tempo nel modo in cui quell'album ha catturato quel momento nel tempo".

La crisi matrioniale

Chissà se nella scelta di stare lontano dalle scene abbia influito la crisi con il marito Ben Affleck: dagli Stati Uniti si rincorrono le voci su una possibile e imminente separazione. La coppia è stata paparazzata questa settimana alla cerimonia di laurea della figlia di Affleck, Violet.

La scorsa settimana, invece, durante alcune domande riservare alla Lopez le è stato chiesto se le voci sul divorzio fossero reali e quale fosse la verità: al giornalista ha risposto in maniera lapidaria: "