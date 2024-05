Lorella Cuccarini si commuove durante la finale di Amici

È nel cuore della notte, dopo una sfida all’ultima nota e all’ultimo ballo, che si è conclusa l’edizione numero 23 del talent di Amici su Canale 5. Una vittoria tutt’altro che scontata dato che in finale sono arrivati Holden, Mida, Petit come cantanti e Dustin e Marisol tra i ballerini. Ma, come è ben noto, è Sarah Toscano che si è portata a casa la coppa d’oro e il sogno di potersi imporre nel mondo della musica pop di oggi. Lei, che ha appena 18 anni, è stata l’allieva di canto di Lorella Cuccarini che, fin dall’inizio del reality show, non solo ha difeso il talento della giovane ragazza ma ha cercato di costruire attorno a lei l’immagine di una diva del pop. Non a caso, il nuovo singolo di Sarah – dal titolo Sexy magica – è già in vetta alle classifiche di streaming ed è virale sui social. Un successo anche per Lorella Cuccarini che, in barba alle critiche, ha portato avanti il suo progetto. E, proprio durante la finale, non è riuscita a contenere le emozioni.

Al bordo del palco, vestita con un abito scintillante, la Cuccarini ha gioito insieme alla sua allieva. Sarah, infatti, superando qualsiasi pronostico, ha battito in sfida sia Mida (super favorito) che Petit e Holden. E, intercettata dalla padrona di casa, Lorella ha confessato tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto da Sarah. Un successo su cui nessuno avrebbe scommesso, neanche la stessa cantante. “ All’inizio era una scommessa, ma alla fine Sarah è diventata un po’ l’emblema del programma – esordisce la showgirl, senza riuscire a contenere le lacrime -. È entrata che non aveva mai studiato canto, aveva solo tanta voglia Di imparare. In questo la sua testardaggine è stata molto utile – continua -. Ha fatto un percorso. Questi 8 mesi non sono stati sempre in crescita. Ha avuto momenti di grande difficoltà, momenti in cui sembrava che dovesse chiedere permesso, aveva paura di essere sempre l’ultima della fila – aggiunge -. Poi è successo qualcosa e in lei è scattata una crescita esponenziale. Nel serale è sbocciata come il fiore più bello che si potesse immaginare ”, conclude.

Alla luce dei fatti, Sarah potrebbe veramente fare strada nel mondo della musica. Con una hit già conclamata, un EP che sta per arrivare negli store e un mini tour che è già ai nastri di partenza per conoscere il pubblico, non resta altro che augurare il meglio a questa giovane stella della musica.