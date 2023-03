Leonor di Spagna, principessa-guerriera: l'erede al trono si arruola

Diventare la futura regina di Spagna è un processo lungo, che richiede impegno e una certa dose di sacrifici. Un vero sovrano dovrebbe conoscere ogni aspetto del proprio regno, dalla storia, alla politica, dalla società all’organizzazione della difesa nazionale. Per questo la principessa Leonor di Spagna sta per intraprendere i tre anni di addestramento militare, seguendo le orme del padre, Felipe VI. Non potrà contare su alcun trattamento privilegiato e dovrà dimostrare di essere all’altezza del ruolo che il destino le ha assegnato.

Carriera militare

“Il Re e la Regina ritengono che la formazione militare della Principessa delle Asturie sia molto conveniente e preziosa” , ha commentato la Casa Reale di Spagna, citata dall'Ansa , annunciando, insieme al governo spagnolo, l’inizio dell’addestramento militare di Leonor. La principessa…conosce le esigenze e i sacrifici che la vita militare comporta ed è ben consapevole dell’onore di formarsi e di servire al fianco degli uomini e delle donne delle nostre Forze Armate”. L’erede al trono compirà 18 anni il prossimo 31 ottobre, la stessa età che aveva re Felipe quando entrò nelle principali accademie delle Forze armate spagnole.

Un decreto dello Stato ha stabilito che dal prossimo agosto, dopo aver conseguito il Baccalaureato all’UWC Atlantic College del Galles, in cui studia da due anni, Leonor dovrà tornare in patria per proseguire il suo percorso di formazione. Trascorrerà il primo anno all’Academia General militar di Saragozza, il secondo alla Escuela Naval de Marìn di Pontevedra e il terzo all’Academia General de Aire de San Javier di Murcia. Alla fine dei tre anni di addestramento la principessa otterrà il grado di Tenente. Lo stesso percorso compiuto dal padre.

L’addestramento militare per i reali è stabilito dalla Legge e dura tre anni, non i classici cinque, ma la principessa delle Asturie non potrà contare su un trattamento di favore. Dovrà seguire scrupolosamente il programma stabilito dalle accademie e condividerà la sua vita con gli altri militari, dormendo nelle stesse camerate.

Leonor e Sofia, principesse perfette

Dopo questi tre anni di addestramento molto probabilmente la principessa delle Asturie terminerà i suoi studi all’università, proprio come Felipe VI. Leonor non avrebbe alcun timore per il futuro, anzi, sarebbe entusiasta all’idea di mettersi ancora alla prova e imparare “sul campo” cosa vuol dire entrare nelle Forze Armate e, più in generale, diventare una Regina. La giovane ha sempre mostrato, in ogni impegno pubblico, una grande tenacia e la voglia di fare, di non deludere le aspettative che la monarchia spagnola ripone in lei. Lo stesso vale per sua sorella, la principessa Sofia.

Il prossimo settembre la secondogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz partirà alla volta del Galles, per frequentare la stessa scuola di Leonor. “[La principessa Sofia] ha concluso con successo il processo di selezione richiesto” , ha annunciato la Casa Reale lo scorso 6 febbraio. Le due principesse, però, non si incontreranno affatto, poiché l’erede al trono terminerà gli studi nel maggio 2023. La retta dell’UWC Atlantic College è di 74mila sterline per l’intero biennio ma, come precisato dalla stampa, i reali di Spagna hanno pagato gli studi delle figlie facendo affidamento esclusivamente sul loro patrimonio personale. La scuola è davvero prestigiosa, uno dei punti di riferimento per l’istruzione di molte teste coronate.

Sembra, però, che Sofia e i suoi genitori abbiano scelto questo istituto anche per un altro motivo: la principessa sarebbe stata vittima di bullismo nel collegio che ha frequentato fin dagli anni dell’asilo, cioè il Santa Maria de los Rosales. Felipe e Letizia, quindi, avrebbero pensato che il college frequentato da Leonor fosse la scelta migliore per far studiare e crescere Sofia nella più assoluta serenità.