"Una narcisista, la cosa più preoccupante...". L'esperto stronca il video della Ferragni

Tutto studiato a tavolino, anche le virgole, per salvare la faccia. Il video di Chiara Ferragni à la Soumahoro è diventato virale, ma è difficile non nutrire dubbi sulla bontà dei suoi sentimenti. "È poco credibile nella sua emozione della tristezza", ci racconta Francesco Di Fant, professore universitario, consulente e formatore di Comunicazione non verbale.

Che idea si è fatto?

È un mea culpa che arriva tardi e a volte la pezza è peggio del buco. Diventa poco credibile anche per l’uomo medio: non serve essere dei professori per capire che c’è puzza di bruciato. Avere delle conoscenze in più ti permette di capire cosa sta bruciando, quali sono gli elementi che rendono questo video così poco credibile.

Il tono dimesso...

Ma il paradosso è che lei è anche un’attrice decente: non è una professionista, ma è abituata a stare davanti al video. Non è riuscita a camuffare l’emozione della tristezza. È un video che potrei portare in aula e chiedere agli studenti di trovare i diversi elementi di menzogna. Quando simuliamo un’emozione sul nostro viso appaiono dei movimenti muscolari - le espressioni facciali - che in questo caso non appaiono come dovrebbero: cerca di manipolare la bocca ma non c’è segno di tristezza negli occhi e nelle rughe della fronte. C’è solo una falsificazione, fatta poco ad arte, dei muscoli della bocca.

Altri dettagli da non sottovalutare: il trucco e l’abbigliamento.

Un narcisista che viene colto in una "truffa di narcisismo" deve fare di tutto per andare dall’altra parte: è il ricco che deve sembrare povero. Orecchini semplici, niente collane sfarzose, un trucco minimalista. Come a dire: “Sono una di voi”. Purtroppo non lo fa bene: il distacco rispetto ai suoi video è troppo netto. Fino a ieri eri bellissima e sfarzosa, oggi - dopo quello che è successo - ti fai vedere come un cane bastonato.

A livello di immagine cerca un depotenziamento?

Sì, anche non indossare capi della sua linea ha a che fare con il prendere le distanze dalla sua normalità. La cosa più preoccupante è ciò che dice: parla di un semplice errore, di un video che serve ad educare i figli. È altamente diseducativo. Mediamente le persone tendono a non accettare consigli da chi potrebbe aver compiuto un reato. Ma non solo: la gente perderà fiducia nella beneficenza, soprattutto chi si fidava della Ferragni. Non dimentichiamo che un’influencer vive di immagine e chi inciampa in questo modo in un Paese normale finirebbe la sua carriera. Ma l'Italia è senza memoria.

Non basta un video per risolvere tutto.

Anzi, dirò di più: palesa alcuni elementi di disgusto, come se stesse facendo controvoglia quella operazione mediatica.

Il primo riferimento è legato ai figli.

È molto triste, perché utilizza i figli come scudi umani a livello psicologico. “Non fatemi del male, quello che faccio lo faccio per i miei figli”, il suo pensiero. È una captatio benevolentiae nella sua parte più positiva, mentre nella sua parte più negativa è usare degli scudi umani a livello comunicativo.