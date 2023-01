"Ci ha distrutto", "L'ho cercato io". Com'è rinato l'amore tra Serena e Pago

Si sono evitati per quasi due anni, ma alla fine l'amore ha prevalso. Serena Enardu e Pago sono tornati insieme. I fan della coppia lo sanno da tempo (anche perché gli indizi sui social network c'erano) ma il grande pubblico lo ha scoperto solo ora, cioè quando il cantante e l'ex tronista di Uomini e donne hanno deciso di raccontare come si sono riavvicinati.

" Sono stata io a fare il primo passo e non mi vergogno a dirlo", ha confessato Serena Enardu sulle pagine della rivista Chi, dove i due hanno parlato di come - in un giorno di agosto - si sono rivisti e non si sono più lasciati. "Pago era venuto a casa per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti", ha raccontato l'influencer sarda, che ha svelato come da un caffè sia nato tutto. "Abbiamo parlato per ore ripercorrendo tutto il lungo periodo che ci ha tenuto distanti", ha dichiarato Pago, che ha ammesso: "Ci siamo ritrovati e questo è ciò che conta. Ora stiamo insieme da persone mature e complici" .

L'addio e la crisi in televisione

Coppia riservata e lontana dai gossip, nel 2019 Serena Enardu e Pago decisero di mettersi alla prova partecipando al reality dei sentimenti Temptation Island. I problemi nella coppia erano tanti e la prova in tv avrebbe dovuto essere l'estremo tentativo di consolidare il loro rapporto. Ma l'infatuazione della bella sarda per uno dei tentatori, portò alla definitiva rottura tra loro. Nel 2020 Signorini provò a farli tornare insieme, chiudendoli nella casa del Grande fratello vip, ma i tempi per una riconciliazione non erano maturi.

" Mostrarci ci ha disintegrato. La sovraesposizione ha distrutto tutto. Forse sarebbe andata così anche se non avessimo reso il nostro amore mediatico, ma oggi facciamo sul serio", ha confessato Pago tornando a parlare dei difficili momenti vissuti, quando la loro crisi era pane per i gossip e le trasmissioni tv. Mesi di rabbia e dolore che il cantautore ha trasposto in una canzone in stile Shakira proprio su Serena ("Magari prima o poi gliela farò ascoltare ").

Il ritorno di fiamma lontano dai paparazzi