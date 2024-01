Il lettone, la vacanza e le storie: Ferragni scappa dalla fashion week e da Fedez?

Continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero i Ferragnez (ancora) in crisi. L'ultimo atto si starebbe registrando in queste ultime ore. Che qualcosa non vada nell'attico di City Life più famoso del mondo si capiva da qualche settimana ma ora sembrano arrivare anche conferme. In quale dimensione una tra le più potenti influencer di moda si perde la fashion week in cui gioca il ruolo di padrona di casa? Sarebbe stato impensabile solo fino a un mese fa e invece, mentre Milano è invasa di influencer e wanna be, lei è scappata. "Ventiquattr'ore con la famiglia ha scritto Ferragni", lasciando intendere che sarebbe partita con figli, marito e cane al seguito. E invece no.

Chiara Ferragni è partita e in queste ore si trova in montagna ma di Fedez non c'è nemmeno l'ombra. Ci sono i figli e ci sono la madre e la sorella Valentina. Da qualche tempo il marito non trova spazio nelle storie di Ferragni. "Strategia comunicativa", ha detto qualcuno, sottintendendo che i due preferivano non mostrarsi insieme dopo il flop del carotaggio di Capodanno. Ma i motivi dietro potrebbero essere anche diversi e ben più gravi. La prima a rendere pubblica la possibilità di una nuova crisi è stata Selvaggia Lucarelli, che ha rivelato come tra i due ci sia della maretta dopo le storie del rapper contro il giornalisti e Myrta Merlino. Quando fatto da Fedez, infatti, è quanto di più lontano ci sia da ciò che Ferragni sta studiando con i suoi avvocati e col pool di esperti di comunicazione che ha assunto per uscire da questo pantano. Basso profilo e cautela sono le chiavi della tecnica che si sta provando ad adottare per far riappropriare Ferragni dei suoi social. Impulsività, aggressività e strafottenza la percezione che arriva dal video di Fedez.

Il rapper, dopo aver cancellato prima del termine quelle storie, è tornato al suo momento da eremita social mentre la moglie ha ripreso a postare con assiduità con la "tecnica dei bambini", uno strumento collaudato che prevede l'intenerimento dei follower attraverso la pubblicazione delle foto dei figli. Non è certo una strategia inventata da lei e non c'è sicuramente solo Ferragni a usare questo metodo poco etico ma tant'è, al momento al centro della scena c'è lei ed è lei a essere criticata. E così, mentre non sappiamo dove sia Fedez, sappiamo però che con Chiara Ferragni dorme la sorella, il suo cane e Leone, figlio dell'influencer, tutti insieme nel lettone dove non è contemplato un posto per Fedez.