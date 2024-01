"Leucemia mieloide cronica". Wanda Nara mostra i referti della malattia

Wanda Nara ha scelto di salutare il 2023 pubblicando un documento che, per la prima volta, fornisce un nome scientifico alla sua malattia. La showgirl argentina ha deciso di dire addio all'ultimo intenso anno con una carrellata di foto condivise sui suoi canali social e tra i tanti scatti Wanda ha pubblicato anche un referto medico, che svela contro quale male sta combattendo da ormai sei mesi: la leucemia mieloide cronica.

Dal successo alla scoperta della malattia

È stato un 2023 strano quello di Wanda Nara. La showgirl ha iniziato l'anno nel segno del gossip a causa del difficile momento attraversato con il marito Mauro Icardi. Mentre la vita privata si sgretolava e il divorzio sembrava essere imminente, Wanda si è buttata a capofitto nel lavoro, firmando contratti pubblicitari milionari, aprendo boutique e lanciando sul mercato linee di cosmetici, fino al debutto in tv. La conduzione di Masterchef Argentina le è valso un premio di rilievo in Sudamerica, ma poi tutto è crollato quando, a seguito di analisi di routine, ha scoperto di avere una grave malattia. I timori di morire, le notizie circolate sul web mentre era in ospedale e il dolore dei figli sembravano avere arrestato il suo successo, ma il ritorno in Italia nel cast di Ballando le ha ridato nuovo slancio e la vittoria del programma ha cancellato i momenti più bui.

Il referto medico pubblicato sui social

In questi sei mesi, però, Wanda Nara non ha mai dato indizi clinici sulla sua malattia, evitando di chiamarla persino con il suo nome, leucemia. Solo nelle scorse ore l'argentina ha scelto di condividere l'immagine di un referto medico tra le tante foto pubblicate su Instagram per riassume il suo 2023. Si tratta di un documento, datato 24 ottobre, e firmato dall'ematologo Miguel Pavlovsky, nel quale si legge: "Si informa che la paziente Wanda Solange Nara è seguita dal luglio 2023 per una leucemia mieloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato. Effettua visite periodiche in Argentina e Turchia per controllare la sua malattia". Un referto che svela contro quale male sta combattendo da mesi la Nara.

Cos'è la leucemia mieloide cronica

La leucemia mieloide cronica è la più frequente tra le neoplasie mieloproliferative, che colpiscono il sangue e il midollo osseo a causa di gravi alterazioni nelle cellule ematiche, e può insorgere a ogni età indistintamente dal sesso. Ma il caso di Wanda Nara può essere considerato precoce, visto che l'insorgenza media è attestata tra 45 e 65 anni, mentre la showgirl ne ha soltanto 37. La principale caratteristica della LMC è una proliferazione anomala di globuli bianchi maturi, e più raramente di piastrine, che degenerano progressivamente. Questo tipo di leucemia ha tre stadi: la fase cronica (spesso asintomatica), la fase accelerata (nella quale si presentano sintomi come febbre, stanchezza, inappetenza, anemia e sanguinamento e milza ingrossata) e la crisi blastica (la condizione più ad alto rischio). Le attuali terapie farmacologiche consentono a chi è affetto di leucemia mieloide cronica di rallentare il decorso della malattia e addirittura di sconfiggere il male purchè la risposta al trattamento sia ottimale.