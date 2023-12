Ballando con le stelle, vince Wanda Nara. Ma la diretta salta per un blackout

Con il 70% delle preferenze Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno vinto la diciottesima edizione di Ballando con le stelle. L'argentina e il suo maestro di ballo hanno sbaragliato la concorrenza accedendo alla finalissima a quattro e mandando a casa prima Lucrezia Lando e Lorenzo Tano e poi lasciando al secondo posto Simona Ventura e Samuel Peron. "Grazie Ballando e Milly Carlucci per avermi insegnato tanto, per esservi presa cura di me e per avermi fatto conoscere persone fantastiche. Arrivare alla finale con una stella come Simona Ventura è stato un onore", ha scritto su Instagram Wanda Nara quando, a notte fonda, è salita sul suo jet per tornare a Istanbul con la coppa di Ballando.

Cosa è successo durante la finale

La finale dello show del sabato sera di RaiUno ha riservato molte sorprese. Dalle lacrime di Rocco Siffredi per il figlio Lorenzo - che grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle ha superato un momento di forte crisi per la fine di una relazione - all'exploit di Rosanna Lambertucci, che ha conquistato la giuria a passo di boogie. La gara è entrata nel vivo quando la prima classifica ha decretato gli sconfitti: Giovanni Terzi, Sara Croce e Rosanna Lambertucci. Ma è dalle sfide finali (Wanda Nara contro Lorenzo Tano e Simona Ventura contro Teo Mammucari) che è uscita la coppia che si è data battaglia fino alla fine (Simona Ventura e Wanda Nara). E a ritmo di jive, cha cha, rumba, samba e tango a trionfare sono stati Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Proprio come avevano previsto i bookmakers.

Il blackout durante la sfida Nara - Ventura

Tra lacrime, sudore e sorrisi, durante la finale di Ballando non è mancato neppure l'imprevisto che è costato dieci minuti di "nero". Poco dopo la mezzanotte, quando la gara era nel vivo della sfida per la vittoria, un blackout ha fatto saltare la diretta, mandando nel panico Milly Carlucci e la regia. Il segnale dall'auditorium di Ballando con le stelle è saltato all'improvviso e tornare in onda è stato tecnicamente impossibile per circa dieci minuti. Su RaiUno sono passati a raffica spot pubblicitari, promo e persino uno spezzone di Teche Teche Te' a copertura del buco di palinsesto. Ad aggiornare il pubblico su ciò che stava succedendo in studio è stata Milly Carlucci grazie ai social: "Siamo a nero, non riusciamo a ripristinare il segnale. Una cosa epocale, mai avvenuta. Siamo in ansia, attendiamo! Aspettateci, il programma non è finito". Persino Alberto Matano, attraverso i suoi account Instagram, ha invitato i telespettatori a rimanere davanti alla tv e alla fine, quando il programma è tornato in onda, lo spettacolo ha ripagato il pubblico dell'attesa.