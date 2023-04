L'ex di Amici sbarca su Onlyfans (per beneficenza). E scoppia la polemica

Da Amici a Onlyfans il passo è stato breve ma non scontato. Nessuno si sarebbe aspettato, infatti, che dopo una lunga assenza dalla scena musicale, Federica Carta - ex talento di Amici 2017 - sbarcasse sulla popolare piattaforma. Invece l'artista, che sta per pubblicare il nuovo singolo Come Marilyn, ha dato un taglio al passato - da castana a biondo platino - e ha aperto un profilo personale su Onlyfans. Ma l'intento sembra essere lontano da quello a cui tutti pensano. " Voglio devolvere l'intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto ", ha scritto lei su Twitter.

Federica Carta lo ha confessato alla vigilia dell'uscita del nuovo brano "Come Marilyn", che sarà rilasciato su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 21 aprile. " Non ci saranno contenuti espliciti ", ha messo le mani avanti l'artista nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi e il costo dell'abbonamento è fissato a cinque dollari al mese, tutti soldi che andranno in beneficenza. Insomma, niente scatti piccanti e video hard per alimentare la curiosità dei fan, ma per sapere quali contenuti rilascerà Federica Carta sulla piattaforma si dovrà pagare, visto che la pagina è già online.

L'intento di Federica Carta di sostenere un progetto benefico attraverso Onlyfans, però, non ha ricevuto il consenso del suo pubblico a giudicare dalle critiche, che si sono accumulate sotto al suo tweet. Molti suoi fan, abituati a vederla sempre acqua e sapone e poco sexy, sono rimasti colpiti dalla sua scelta e soprattutto confusi. Beneficenza e hard sono un binomio decisamente poco comune e la polemica è ben presto divampata sul web: "Giustissima la causa, ma sbagliata la piattaforma", "Fede, beneficenza e OF non so quanto vadano d'accordo", "Ma il senso? Si possono creare contenuti a pagamento anche su Instagram o YouTube, perché usare OF?" .

In effetti anche Instagram consente di realizzare contenuti esclusivi a pagamento e su Facebook e altre piattaforme è possibile lanciare raccolte fondi senza la necessità di passare da un canale, come Onlyfans, che poco si lega alla causa sociale. Così le critiche si sono fatte pungenti. " Quando fare la cantante è passato di moda e ti dedichi a Onlyfans", ha scritto un utente, seguito da un altro: "Le scuse di chi si giustifica per aver aperto un profilo OnlyFans prima o poi andranno raccolte in un libro". Ma Federica Carta va dritta per la sua strada. "Chissà se Marilyn Monroe avrebbe fatto una cosa del genere se fosse vissuta nel 2023", ha scritto l'ex di Amici nella descrizione della sua pagina su Onlyfans, che è già attiva e conta poco meno di duecento iscritti, che le chiedono la massima trasparenza nel chiarire come, quanto e a chi saranno devoluti i soldi delle iscrizioni.