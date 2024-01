"L'ha riempita di insulti via WhatsApp". L'ultimo triangolo del gossip: Belen, De Martino e Fiordelisi

Il 2024 di Belen Rodriguez si è aperto nel segno del gossip, proprio come si era concluso il 2023. Dopo la "conferma" da parte dell'argentina del flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, un altro bollente pettegolezzo interessa la showgirl ma soprattutto l'ex marito e una delle influencer più chiacchierate del web, Antonella Fiordelisi.

A fare trapelare la bomba di gossip non è stata Belen ma una persona a lei cara, Fabrizio Corona, che attraverso il suo sito Dillinger ha svelato il retroscena: " Antonella Fiordelisi è stata con Stefano De Martino ma prima che Belen tornasse con il marito la seconda volta ". Insomma, l'influencer napoletana e il conduttore avrebbero avuto una breve relazione durante la "pausa di riflessione" che la showgirl e De Martino hanno avuto tra il 2020 e il 2022, anni nei quali l'argentina si era accompagnata con Antonino Spinalbese. Niente di strano si potrebbe dire, se non fosse per l'altra indiscrezione fatta circolare da Corona e relativa proprio a Spinalbese: " Antonella Fiordelisi a cavallo tra novembre e dicembre 2023 ha avuto una notte di sesso con Antonino" . A quanto pare l'ex gieffina aveva gli stessi gusti della Rodriguez in fatto di uomini, ma l'affinità non l'ha messa al riparo dall'ira dell'argentina.

"Belen la notte di Capodanno ha riempito di insulti via WhatsApp la Fiordelisi", si legge ancora su Dillinger e qui entra in scena un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, che sulla sua pagina ha svelato il retroscena della lite tra le due donne. " Belen vedendo le prove ha deciso di tagliare i ponti con Antonella, che fino a qualche giorno prima faceva l'amica. Belen ha litigato con la Fiordelisi. Ovviamente Antonella ha negato fino alla fine, finché sono arrivato io con le prove, alla fine la giovane influencer non ha potuto far altro che annuire ", ha rivelato Rosica scoperchiando un altro vaso di Pandora.

La replica dell'influencer - proprio nei giorni in cui si parla della sua storia con il calciatore Guglielmo Vicario - non si è fatta attendere e è arrivata su X: "Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati". Belen invece ha preferito rimanere a guardare, pubblicando aforismi e avallando i gossip con sorrisi sornioni sui social. Del resto, la vendetta è un piatto che va consumato freddo e Belen Rodriguez sembra volerselo gustare con molta calma di fronte alle "signorine", che si sono intrattenute con l'ex marito negli anni di matrimonio. L'elenco - a detta sua - è lungo di almeno dodici nomi.