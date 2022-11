"Ecco perché ho lasciato Icardi". La confessione di Wanda Nara

Chi ci capisce qualcosa è bravo. Eravamo rimasti a Wanda Nara che, intervenuta a Verissimo, aveva confermato di essersi separata dal marito, Mauro Icardi, da due mesi e di non essere intenzionata - almeno per il momento - a tornare sui suoi passi. Oggi l'argentina, però, si trova alle Maldive proprio con Maurito e la trasferta - a giudicare dalle foto e dai video social - sembra tutt'altro che un viaggio di lavoro. Eppure nell'intervista uscita nelle scorse ore su Vanity Fair Wanda ha ribadito di avere preso la decisione di lasciare il compagno per motivi precisi: " Mia madre da giovane faceva l'attrice. Ha conosciuto mio padre e ha smesso. E io, nel 2022, non posso permettere che la storia si ripeta ".

ll nodo dell'addio - non menzionato nell'intervista rilasciata la settimana scorsa a Silvia Toffanin - è legato non al tradimento di Icardi con la modella Eugenia Suarez e neppure al presunto flirt dell'imprenditrice con il rapper L-Gante (smentito proprio da Wanda), bensì al fatto che Icardi vuole che la moglie faccia la mamma e si occupi solo della famiglia. " Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare e a lui non faceva piacere. In Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto ", ha dichiarato alla rivista Wanda Nara.

L'argentina ha cinque figli, tre maschi avuti dal primo marito Maxi Lopez e due bambine avute da Mauro Icardi. " Li ho allattati tutti, li ho cresciuti e mi sono dedicata a loro per 10 anni", si è sfogata la Nara che rifiuta l'etichetta di mamma snaturata che trascura i suoi figli: " Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no? Invece a lui non piace l'idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l'indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà".

Icardi prova a riconquistarla

Così Wanda ha preso la decisione di procedere con la separazione - legalmente firmata già da due mesi - e è volata in Argentina, dove è rimasta per circa un mese a fare da giudice in un programma televisivo e la testimonial di due campagne pubblicitarie. Insomma il lavoro non è mancato e Mauro le ha tentate tutte pur di riconquistarla. " Prova a riconquistarmi, l'altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: 'Non mi arrendo'. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo ".

Sono volati alle Maldive

Però sembra che Maurito abbia fatto breccia nel cuore di Wanda, perché nelle scorse ore la coppia è volata alle Maldive (senza i figli) per concedersi quella che sembra a tutti gli effetti una vacanza romantica. Lei continua a postare foto e video ma senza riprendere Mauro, lui invece ha deciso di confessare ai follower su Instagram di essere in compagnia, mostrando la foto della moglie che prende il sole. E la telenovela continua.