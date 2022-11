L-Gante, Icardi e la separazione: la verità di Wanda Nara

Alla fine Wanda Nara ha ceduto e ha parlato pubblicamente della crisi con Mauro Icardi. Per farlo l'imprenditrice argentina ha scelto il salotto di Verissimo. L'addio a Maurito? " Tutto vero ". Dall'annuncio fatto due mesi fa alla firma sull'accordo di separazione fino al presunto flirt con il giovane rapper L-Gante. Wanda Nara ha chiarito ogni punto a partire da cosa ha scatenato la rottura con l'ex marito, Mauro Icardi: " Qualcosa si è rotto ".

L'addio due mesi fa

A Silvia Toffanin, l'imprenditrice argentina ha confermato che la coppia si è allontanata due mesi fa, dopo l'annuncio ufficiale fatto su Instagram. Ma pur parlando di separazione (e di pratiche avviate) Wanda Nara ha mantenuto la porta aperta: " Possiamo dire che siamo in una pausa. Siamo ancora una famiglia ma non stiamo assieme già da due mesi anche se tutti i giorni, per i bambini o per il lavoro, ci sentiamo ". L'argentina ha chiarito di avere preso la decisione di separarsi da Icardi dopo avere riflettuto, memore di quanto vissuto quando si separò da Maxi Lopez.

Il motivo dell'addio

" Non è successo niente di grave ", ha messo le mani avanti Wanda Nara, ripercorrendo le tappe salienti di una crisi cominciata un anno fa: " Sono successe delle cose che sanno tutti, alcune vere altre meno. Io sono all'antica, la famiglia è la cosa più importante. Quando abbiamo iniziato a litigare e la pace in casa non c'era più, ho pensato che fosse meglio mettere uno stop alla nostra storia per il benessere dei figli. Vedremo cosa succederà più avanti ".

La verità su Icardi e La China

Alla domanda se Icardi l'avesse tradita o meno, la Nara ha replicato: " Dipende. Ci sono donne che in Argentina ti dicono che quello non è stato un tradimento. Ma io sono una donna seria e dico che ho trovato delle cose, dei messaggi, che non mi sono piaciute. E da lì è cambiato tutto". Messo di fronte all'evidenza, Maurito non ha però mentito ma ha confessato : "Lui è uno che, anche se sa di farti male, ti dice le cose in faccia sempre. Mi ha detto che aveva visto una persona, ho saputo tutto da lui, non ho cercato niente sul suo telefono. Lui mi ha raccontato tutto". E per Eugenia Suarez l'argentina non ha speso parole di stima: " Lei è una conosciuta nel mio paese per avere avuto storie con altre persone sposate o fidanzate. Per me era grave avere avuto un interesse per una persona così ".

Il tentativo di recuperare il rapporto

Da quel momento il loro matrimonio ha preso un'altra piega. Lei ha rilasciato un'intervista esclusiva a Telefe dichiarando di avere perdonato Maurito e quest'ultimo ha fatto di tutto per riconquistarla: " Lui ha provato mille cose per risolvere la situazione ma quando una cosa si rompe è difficile metterla a posto. Io non sono moderna, ci sono coppie aperte, ma io no. Ho perso la fiducia". Nell'ultimo anno Wanda e Icardi hanno provato a recuperare ma quando le liti e la pace in famiglia si è persa "ho capito che dovevamo prenderci una pausa ".

La verità su L-Gante

A Verissimo Wanda Nara ha anche chiarito i gossip sul presunto flirt con il giovane rapper argentino L-Gante. In Sudamerica sono uscite notizie, foto e video sul presunto coinvolgimento tra i due, ma l'imprenditrice ha negato: " Non è vero, lui è un compagno di lavoro. La nostra coppia ha funzionato così tanto che il suo manager mi ha voluto nel suo nuovo videoclip e da lì è nato tutto. Ma tra noi non c'è nulla. Immagino che d'ora in poi sarà sempre così ".

La separazione