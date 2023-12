"L'importante è essere uniti". Il Natale di Emma Marrone, in caserma con i Vigili del Fuoco

Un Natale diverso e speciale per Emma Marrone. La cantante, infatti, ha deciso di trascorrere il 25 dicembre insieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Piacenza. Il motivo? il desiderio di passare una giornata così importante insieme al fratello Francesco (Checco) Marrone che, nell’ottobre del 2022, ha prestato giuramento, pochi mesi dopo la scomparsa del padre Rosario. Dunque, niente Puglia per l'autrice di Souvenir che, nel frattempo, si prepara per partecipare alla 74esima edizione del Festival di Sanremo per la terza volta.

Gli auguri di Emma

Un messaggio breve, ma intenso e profondo che fa riferimento alle mancanze che nelle festività natalizie si moltiplicano. Questo Emma lo sa bene, dal momento che a settembre del 2022 ha perso il padre a causa di una leucemia. Così, su Instagram l’ex allieva di Amici ha postato le foto direttamente dalla caserma di Piacenza, in cui la si vede sorridente insieme al fratello e alla mamma. “A Natale le mancanze si moltiplicano..”, ha scritto Emma. Poi ha aggiunto: “L'importante è trovare sempre il modo di essere uniti.. Buon natale a tutti amici cari.. Soprattutto a chi è solo.. lasciato perso e dimenticato..”.

Infine, ha concluso: “Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in Famiglia. Sempre grata!”. Immancabile tra le foto, anche una tavola imbandita a festa, seppur molto semplice; inoltre, a colpire, anche un cartellone con dei disegni di alcuni bimbi per i pompieri.

Emma e il Natale con i Vigili del Fuoco

La cantante, subito dopo il pranzo, ha deciso di concedersi alcuni scatti con i Vigili del Fuoco; un gesto che è stato molto apprezzato dai pompieri di Piacenza. “Non abbiamo mai avuto la sensazione di essere con una star della canzone — ha detto un pompiere, come riporta il Corriere della Sera —. Ha scherzato, ha brindato. Non ha cantato. Non glielo abbiamo chiesto. Non c’era una star. Anche per noi è stato un Natale speciale, per gli uomini e le donne della caserma di strada Valnure”.

Una scelta precisa quella di Emma, che ha deciso di rimanere insieme alla mamma e al fratello, dopo un periodo che – per sua stessa ammissione - è stato davvero difficile. “La morte di mio padre è stata la mazzata finale dopo una vita non proprio serena, segnata dal cancro con cui ho combattuto per dieci anni. È stato durissimo, non solo perché è stata una morte prematura, ma perché vivere accanto a una persona con una patologia così violenta è difficile”, aveva rivelato la cantante in un’intervista a Vanity Fair. È per questo che adesso più che mai la famiglia Marrone deve rimanere molto unita; d’altronde, dopo ogni brutto periodo segue sempre una rinascita.