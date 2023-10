“Sono stata con lui fino all'ultimo giorno...”. Emma ricorda il padre a Domenica In

"Non è passato un giorno in cui non gli abbia detto ti amo" . Sono queste le parole con cui Emma Marrone, questo pomeriggio ospite nel salotto della domenica di Rai Uno da Mara Venier, ha voluto ricordare il suo papà, scomparso lo scorso anno a settembre. La cantante, che è amatissima dai suoi fan, è stata invitata da “zia Mara” per presentare il suo nuovo album, Souvenir, che soltanto ad una settimana dall’uscita, è già primo nella classifica Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana).

L’emozione di Emma Marrone

La cantante salentina si è raccontata a tutto tondo a Domenica In, tra lacrime, vittorie e dolore. È entrata in studio cantando e poi, ha iniziato una lunga intervista aprendo il suo cuore alla padrona di casa. "Sono fortunata perché sono riuscita a realizzare i miei sogni di bambina" , ha affermato Emma riguardando i filmati che ripercorrevano tutte le tappe della sua carriera: da allieva nella scuola di Amici, a Sanremo, dall’incredibile successo al nuovo album. Spazio anche alle difficoltà che la cantante ha dovuto affrontare soprattutto nell’ultimo periodo, quando è stata colta alla sprovvista dalla notizia della morte del padre, al quale era legatissima. "Devastante vedere il mio super eroe diventare inerme innanzi alla leucemia. Io ero impotente" , ha confessato con grande emozione. Poi, provando a trattenere le lacrime, visibilmente commossa, ha rivelato alla conduttrice di essere serena nonostante tutto per essergli sempre stata vicino: " Non è passato un giorno in cui non gli abbia detto ti amo, buona notte papà, ci sentivamo sette, otto volte al giorno, sempre e sono stata con lui fino all'ultimo giorno. Quindi non ho rimpianti" .

Ma non è finita qui, perché a colpire profondamente i telespettatori a casa e il pubblico in studio, anche la scelta di Mara Venier di far ascoltare Intervallo, il quarto brano del nuovo album di Emma; proprio la canzone che l'ex allieva di Amici ha deciso di dedicare al padre e durante la quale si è commossa nel corso del firmacopie con i fan mentre l’ascoltava. Un brano che, aldilà del grande dolore per la perdita del genitore, lascia spazio ad un’accettazione e alla consapevolezza di averlo comunque sempre vicino. "Mi piace immaginarti col sorriso, che mi aspetti sulla porta" , sono queste, infatti, alcune delle parole della canzone.

Emma e la sua situazione sentimentale