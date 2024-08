L'incidente poi l'intervento alla gamba. Matilde Gioli in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalle corsie della fiction "Doc - Nelle tue mani" al letto di un vero ospedale. Sono giorni complicati quelli vissuti da Matilde Gioli, l'attrice che interpreta Giulia Giordano nella serie televisiva con protagonista Luca Argentero. Nelle scorse ore Matilde Gioli ha informato i suoi fan del brutto incidente avuto durante le sue vacanze estive e si è mostrata nel letto di un ospedale con la gamba ingessata dopo avere subito un delicato intervento all'arto.

L'incidente e il ricovero in ospedale

La dinamica dell'incidente non è chiara. L'attrice non ha raccontato come si è fratturata la gamba ma pochi giorni fa, attraverso la sua pagina Instagram, aveva condiviso con i suoi follower diversi scatti della sua vacanza in montagna tra lunghe passeggiate nella natura, escursioni, paesaggi mozzafiato e buon cibo. Proprio in vetta Matilde Gioli avrebbe avuto un incidente che le è costato un delicato intervento chirurgico alla gamba. Lei stessa ha mostrato la radiografia dell'arto dopo l'operazione, nella quale si possono vedere chiaramente diverse viti inserite nell'osso.

" Starò a riposo per un po'. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti ", ha scritto su Instagram Matilde chiedendo aiuto ai suoi tanti fan per cercare di ingannare il tempo nell'attesa di poter tornare a camminare. Immediata la risposta dei suoi seguaci che le hanno augurato una pronta guarigione e l'hanno travolta con messaggi di affetto e sostegno. Tanti commenti di vicinanza anche da parte dei vip. Da Chiara Ferragni a Frank Matano e ai colleghi Pilar Fogliati e Salvatore Esposito, in molti hanno voluto rivolgerle un pensiero affettuoso ma nonostante le molte domande sulla dinamica dell'incidente, la Gioli non ha raccontato nulla di quanto accaduto.

La fine dell'amore con Marcucci

Per l'attrice si tratta di un anno difficile almeno dal punto di vista personale. Mentre sul set per lei si moltiplicano gli impegni e i ruoli (la vedremo in "Dedalus" di Gianluca Manzetti e "Fatti vedere" di Tiziano Russo Strike), privatamente Matilde Gioli ha vissuto mesi complicati.

Lo scorso luglio, dopo tre anni di relazione, l'attrice e il compagnoistruttore di equitazione, si sono detti addio. La coppia si era conosciuta proprio grazie alla passione comune per i cavalli e sembrava essere destinata all'altare, ma dopo tre anni il sogno si è infranto.