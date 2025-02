Antonella Mosetti, Onlyfans e la gamba cosparsa di miele: "50mila euro per un video porno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Antonella Mosetti sarà la prossima ospite di Monica Setta nel programma "Storie di donne al bivio". L'intervista andrà in onda il 5 febbraio in seconda serata su Rai2, ma un'anticipazione di ciò che la showgirl dirà è stata diffusa poche ore fa e sta facendo molto scalpore. A Monica Setta l'ex volto di "Non è la Rai" ha rivelato di avere trovato in Onlyfans, la popolare piattaforma di contenuti per adulti, una miniera d'oro dove ogni giorno riceve decine di singolari richieste con cifre da capogiro.

Quando è sbarcata su Onlyfans

" Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine ", aveva rivelato un anno fa sulle pagine della rivista Oggi, annunciando di avere aperto un profilo su Onlyfans attraverso il quale si mostra senza veli a pagamento. La showgirl è stata una delle prime donne del mondo dello spettacolo a sbarcare sulla piattaforma di contenuti hot - che oggi vede protagoniste anche Dayane Mello, Elena Morali, Francesca Brambilla e persino Fedez - e non ha mai nascosto di avere ottenuto un grande riscontro di pubblico oltre che economico. Dell'exploit sexy arrivato dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti ne ha parlato anche a "Storie di donne al bivio", un'intervista nella quale ha raccontato quali richieste riceve e quanto sono disposti a spendere i suoi ammiratori pur di vederla senza veli.

La confessione di Mosetti

" Mi chiedono di tutto su Onlyfans, la cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C'è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 mila euro per l'immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba. Mi hanno trattata come la pecora nera, ma sono solo stata un'apripista. Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare ", ha raccontato la showgirl, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. A proposito delle richieste più audaci e spinte, Antonella Mosetti ha chiarito di essersi imposta delle regole: " Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti.

Per un video porno con me che facevo l'amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50 mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai". Un limite che si era già posta all'inizio della sua esperienza su Onlyfans e che Mosetti non sembra essere disposta a superare.