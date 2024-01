L'intervista, la tv e i tradimenti. La storia d'amore tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Vent'anni fa Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria annunciavano il divorzio. La coppia, una delle più chiacchierate degli ultimi anni per i tradimenti del giornalista, è stata insieme dal 1986 al 1999, anno della separazione.

Tuttosport e i primi incontri

1984. Maria Teresa Ruta è alla prima esperienza televisiva in Caccia al 13, il programma sportivo di Rete4, che le consente di vincere il suo primo Telegatto. Conduttrice e giornalista sportiva, Maria Teresa deve intervistare Paolo Rossi per Tuttosport, ma non riesce a trovare l'occasione giusta per incontrarlo. Ad aiutarla è Amedeo Goria, che in quegli anni è redattore della testata sportiva. È lui a darle l'indirizzo dove Rossi abita con la famiglia e la Ruta riesce a portare a casa l'importante intervista. Da quel momento tra Maria Teresa e Amedeo si instaura un'amicizia che ben presto sfocia in amore. "Mi passava i numeri giusti. Mi faceva tenerezza, sempre dietro alla scrivania, balbettava per la timidezza. Non era bello ma aveva l'aria del cucciolo abbandonato", rivelò anni dopo la Ruta.

L'impegno in Rai e il corteggiamento

Nel 1986 Maria Teresa Ruta viene scelta dalla Rai per condurre la Domenica Sportiva al fianco di Sandro Ciotti. Sono anni di grande successo per la giovane torinese, che diventa un volto familiare per il pubblico che segue il calcio. Sebbene le occasioni non le manchino, Maria Teresa è affascinata da Goria così lo corteggia. "L'ho baciato io la prima volta, mi ha fatto tenerezza. Era impacciatissimo. Poi non aveva il mio numero e lo chiedeva a tutti", rivelerà anni dopo. La relazione tra la Ruta e Amedeo Goria comincia sotto i migliori auspici e dopo appena un anno la coppia convola a nozze.

Il matrimonio

È il 1987. Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si sposano. Alla cerimonia ci sono molti volti noti del calcio italiano. Sandro Ciotti e Walter Zenga vengono scelti come testimoni degli sposi e i fotografi documentano con decine di foto le nozze dell'anno tra il giornalista e il popolare volto televisivo. Gli impegni professionali non gli consentono di godersi una lunga luna di miele. Maria Teresa deve tornare al fianco di Ciotti alla Domenica Sportiva e Goria firma un contratto per la conduzione del Tg1 e di Rai Sport.

La nascita della primogenita

Nonostante l'impegno in televisione e il dramma di un aborto avvenuto nel 1987, la Ruta sogna una grande famiglia e a pochi mesi dalle nozze rimane incinta del primo figlio. Il 4 dicembre 1988 in una clinica di Roma nasce Guendalina Goria, la primogenita della coppia. Le dinamiche familiari cambiano ma Maria Teresa non rinuncia ai suoi impegni professionali e dopo poco tempo torna in tv non solo con la Domenica Sportiva, ma anche come conduttrice de Lo Zecchino d'oro e con un suo spazio nella trasmissione di Rai 1 Italia Mia.

La nascita del secondo figlio

Maria Teresa Ruta è uno dei volti più amati della televisione italiana. Amedeo Goria è sempre più lanciato in tv e conduce Uno mattina estate quando scopre che la moglie è in attesa del secondo figlio. Gian Amedeo Goria nasce nella clinica Mangiagalli di Milano nel 1992. L'anno successivo mamma Maria Teresa è già pronta per tornare sul piccolo schermo e sceglie di tornarci al fianco del marito alla conduzione di Uno Mattina Estate, che Goria già conduce da due edizioni. Gli anni che seguono sono anni di grande successo per Goria e la Ruta, ma nella vita privata qualcosa sta cambiando e le voci di presunti tradimenti del conduttore iniziano a circolare nell'ambiente.

La crisi coniugale

Nel 1994 Maria Teresa Ruta annuncia di avere lasciato il marito, Amedeo Goria. Il settimanale Gente le dedica la copertina e la conduttrice parla di una crisi profonda senza però svelare i motivi della separazione. Sono anni difficili per Goria e Maria Teresa, la coppia sembra riavvicinarsi ma i giornali scandalistici riportano la notizia di un nuovo addio. Goria cambia casa e i due vivono separati. Nel 1997, Gente raccoglie un nuovo sfogo della Ruta, che annuncia: "E' proprio finita, ho lasciato per sempre Amedeo". La coppia avvia le pratiche per il divorzio, che arriverà nel 2004. Nonostante l'addio la coppia ha mantenuto buoni rapporti. Nel 2002 Goria e l'ex moglie sono ospiti di Porta a porta e nel 2003, quando Maria Teresa partecipa all'Isola dei famosi, la conduttrice abbraccia e bacia l'ex marito in studio. Ma per loro non c'è un ritorno di fiamma.

I motivi del divorzio

I motivi della fine del matrimonio li racconta Maria Teresa Ruta anni dopo il divorzio: "Ho perdonato una volta o due (tra il 1994 e il 1995, ndr) perché non volevo capire. E non erano tradimenti importanti, erano uscite. Forse l'ho trascurato anch'io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile". Poi la confessione più forte: "Trovai la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. C'erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio". Nel 2017, durante l'ospitata a Pomeriggio 5, Amedeo Goria confermò e ammise le sue responsabilità: "Le mie colpe me le sono sempre prese. Al 70 per cento ha ragione lei, il matrimonio è finito più per colpa mia, perché sono stato io ad avere delle leggerezze nel nostro rapporto, per questo non posso rimproverarla di nulla". Dopo una relazione di un paio di anni con la modella Vera Miales, Amedeo Goria oggi è single. Dal 2015, invece, Maria Teresa Ruta è sposata con il produttore televisivo Roberto Zampulla.