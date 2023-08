"Un'agenda, 2mila numeri e stelline...". La confessione della Ruta sui tradimenti di Amedeo Goria

Diciassette anni, tanto è durato il matrimonio tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Ma nei lunghi anni di unione oltre all'amore ci sono stati anche alcuni momenti di crisi e tradimenti. A confessarlo, come già aveva fatto in altre occasioni, è stata la conduttrice televisiva nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua carriera e della sua vita.

" Sono integerrima, tagliata con l’accetta, eppure le occasioni non mi sono mancate, però non ho mai avuto difficoltà a dire di no", ha confessato Maria Teresa Ruta, parlando della sua fedeltà, quella che l'ex compagno Amedeo Goria non è riuscito a giurarle e che nel 2004 portò al divorzio. "Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato" , ha ammesso la conduttrice televisiva, tornando indietro nel tempo e raccontando come scoprì gli altarini dell'ex marito.

I tradimenti e l'agenda hot

Tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria oggi è tornato il sereno. Lei è felice accanto al nuovo compagno Roberto Zappulla, lui è reduce dalla fine della relazione con la modella Vera Miales. Durante l'esperienza che il giornalista sportivo ha vissuto nella casa del Grande fratello vip, i due ex coniugi hanno avuto modo di parlarsi e rinnovarsi stima e affetto reciproco, ma vent'anni fa - quando Ruta e Goria divorziarono - la fine della relazione fu un caso.