L'ira di Elettra Lamborghini dopo la prima serata: "Dobbiamo dormire". Cos'è successo

La prima polemica tra i cantanti del Festival di Sanremo porta il nome di Elettra Lamborghini. Se sul palco del teatro Ariston tutto è andato liscio,meno bene è andato il rientro in hotel a tarda notte. Dopo l'esibizione, infatti, Elettra ha avuto qualche problema con la musica che riecheggiava per le strade di Sanremo proprio sotto la sua camera d'albergo e si è duramente sfogata sui social network.

Cosa è successo

La cantante è rientrata nel suo hotel intorno all'1 di notte. Dopo le ansie e i timori del debutto all'Ariston Elettra Lamborghini avrebbe voluto godersi il meritato riposo, ma l'artista non ha fatto i conti con il clima di festa che si respira per le vie della città ligure. Stanca e impossibilitata a dormire a causa del frastuono in strada, Elettra ha registrato un video alle 3 di notte e lo ha condiviso nelle Stories del suo profilo Instagram, dando il via alla polemica.

Lo sfogo sui social

"Raga sono le 3 del mattino con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti… poi ci sbattiamo dalla mattina alla sera interviste prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente… almeno la decenza di abbassare la musica all'1 di notte!!!!", ha tuonato sui social network Lamborghini, che a quanto pare ha trascorso la prima notte post gara praticamente insonne. Il post è rimasto visibile per diverse ore tra le sue storie, ma poi l'artista ha preferito rimuoverlo forse per evitare il clamore e qualche critica di troppo.

Porca TROya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma cosí é impossibile dormire giuro #sanremo2026 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 25, 2026

Su X, invece, Elettra ha voluto lasciare il suo sfogo in una versione ancora più forte: "Porca troya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma cosí è impossibile dormire giuro”.

Ma lo sfogo di una notte, visti i ritmi serrati dei cantanti in gara a Sanremo, ci sta tutto e qualche fan ha colto la palla al balzo per scherzarci sù: "Una volta ti saresti unita alla festa, ma ora sei maturata tanto".