Tutte le gaffe (e gli errori) della prima serata di Sanremo 2026: da "Repupplica" a "Chiamo io chiami lui"

Il Festival di Sanremo è entrato nel vivo. I primi verdetti (la classifica provvisoria) sono arrivati dopo l'esibizione dei trenta cantanti in gara nel corso della prima puntata. Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno condotto il pubblico in una serata di puro spettacolo tra ricordi - quelli dei compianti Pippo Baudo, Beppe Vessicchio e Ornella Vanoni - tanta musica ma anche tante gaffe, che hanno reso meno noioso lo show.

Laura Pausini scatenata

La serata si è aperta con Carlo Conti che ha più volte corretto Laura Pausini sulla pronuncia delle lettere "S" e "Z", unico vero "punto debole" della cantante che nel ruolo di co-conduttrice ha convinto a pieno. Poi ci ha pensato Dargen D'Amico a scombinare la scaletta presentandosi sulla scalinata del teatro Ariston prima che Laura Pausini avesse finito di annunciarlo, mandando l'artista nel pallone a causa delle risate del pubblico presente in platea. Durante la serata Laura non ha mancato di giocare sui doppi sensi: dalla farfallina di Belen "Quindi abbiamo due farfallini qua, io non ho la farfalla però" al più hot "Prima me l'avete messo qua e adesso ce l'ho in mano", riferito al microfono.

L'errore di scrittura sul maxi schermo

Lo scivolone più eclatante, però, porta la firma della regia della Rai che, durante il momento dedicato alla centenaria Gianna Pretesi, una delle prime donne ad essere andata al voto, ha scritto sul maxischermo dietro alla scalinata "Repupplica" invece di "Repubblica", scatenando il pubblico dei social e trasformando l'erroraccio di scrittura nel primo vero meme di questo Festival.

Carlo Conti e la gaffe con Gaia

Persino Carlo Conti ha commesso la sua buona parte di gaffe. Prima ha sbagliato il titolo della canzone, con cui Gaia partecipò al Festival di Sanremo 2025, annunciando l'esibizione della cantante sul palco esterno di piazza Colombo. "Chiamo io, chiami tu" si è infatti trasformata in "Chiamo io, chiama lui" e sui social i meme si sono sprecati. Poi, dopo la mezzanotte, complice un po' di stanchezza il direttore artistico ha storpiato il nome dell'attore turco chiamandolo Can Yamal, ma in pochi se ne sono accorti visto l'orario.

Il microfono di Tredici Pietro

Nella prima puntata di Sanremo 2026 non sono mancati neppure i problemi tecnici con il microfono di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, che

non ne voleva proprio sapere di funzionare. Impossibilitato a cantare nonostante l'orchestra stesse eseguendo il brano, il rapper 24enne ha fermato tutto imbarazzato e Laura Pausini lo ha rincuorato: "Porta fortuna".