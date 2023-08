L'Italia, il calcio, i tradimenti (e Icardi): la storia d'amore tra Wanda Nara e Maxi Lopez

Tra il 2005 e il 2007 Wanda Nara era una sconosciuta alla maggior parte degli italiani, ma in Argentina era già nota per la partecipazione ad alcuni programmi televisivi. A cambiarle la vita è stato l'incontro con Maxi Lopez diventato suo marito e padre dei suoi primi tre figli. A catalizzare l'attenzione pubblica, però, è stato l'addio - arrivato nel 2013 - tra accuse di tradimenti e gossip sul flirt tra Mauro Icardi e Wanda.

L'incontro e la fuga in barca

Nel 2007 Wanda Nara è già una star della tv argentina grazie ai ruoli nelle serie tv Sin Codigo e Casados con Hijos e a programmi come Patinando por un sueño. Maxi Lopez la nota e chiede a un amico in comune di presentargliela. È l'estate del 2007 e Wanda viene invitata a bordo di uno yacht per trascorrere una serata in compagnia di amici e tra loro c'è anche il calciatore, che in quell'anno milita nell'Fk Mosca. Il feeling è immediato e i due trascorrono tutta la serata insieme. "Quella stessa notte sono finiti insieme. Maxi è impazzito per Wanda, ha detto che c'era una cosa specifica che lo faceva impazzire ", racconterà la stampa argentina anni dopo.

Il fastoso matrimonio

Un anno dopo il loro primo incontro, Wanda e Maxi si sposano. Lei ha 21 anni e lui 24. Le nozze si celebrano il 31 maggio 2008 nel quartiere Belgrano di Buenos Aires alla presenza di decine di giornalisti e bodyguard. Dopo il "sì" nella chiesa di Santa Elena, la coppia festeggia con oltre duecento invitati all'Hotel Alvear. Wanda sfoggia ben tre abiti differenti disegnati per lei da Claudio Cosano poi, dopo le nozze, i coniugi Lopez si rifugiano a Santa Cruz per la luna di miele prima di rientrare a Mosca, dove Maxi gioca.

La nascita del primo figlio

Poco dopo le nozze, in Argentina si vocifera che Wanda fosse incinta già alla vigilia del matrimonio, ma l'annuncio della dolce attesa arriva solo nell'estate del 2008. Valentino Gastón nasce il 25 gennaio 2009 nella clinica Trinidad Sanatorium di Buenos Aires, dove la Nara sceglie di partorire lasciando Maxi a Mosca. Nella città russa, però, Wanda e il figlio non tornano, perché Lopez viene venduto al Gremio di Porto Alegre e la neo-famiglia si trasferisce in Brasile per la nuova avventura calcistica di Maxi.

Il trasferimento in Italia

Wanda Nara si dedica alla famiglia e mette da parte le sue ambizioni seguendo il marito in Italia. Nel 2010 Maxi Lopez viene acquistato dal Catania e la famiglia sbarca in Sicilia. A maggio, durante il match del Catania contro il Bologna, Lopez annuncia l'arrivo del secondogenito mettendosi la palla sotto la maglietta dopo un gol. Costantino nasce a Catania il 18 dicembre 2010.

L'arrivo a Milano e la nascita del terzo figlio

Nel 2011 Wanda Nara torna in televisione partecipando al programma argentino Bailando por un sueño, ma scopre di essere in attesa del terzo figlio, Benedicto, che nasce il 20 febbraio 2012. Nello stesso periodo Maxi Lopez arriva in prestito al Milan, dove gioca fino a giugno. È un periodo di grandi cambiamenti per la famiglia e la conoscenza di Mauro Icardi, amico di Lopez, sconvolge l'equilibrio matrimoniale, segnando l'inizio della fine dell'unione.

Mauro Icardi e la crisi

Mauro Icardi e Maxi Lopez sono grandi amici: entrambi argentini con un passato comune e il calcio a legarli. Così i due sportivi si vedono spesso. Maurito è single e Maxi lo invita a unirsi a lui, alla moglie e ad altri amici in uscite e cene. La sintonia è forte, Maxi non sospetta che Mauro prova interesse per Wanda e lo invita a unirsi a loro per una vacanza in barca alle isole Eolie. Le foto di quei momenti insieme a tre sono il simbolo della crisi che scoppia poco dopo la fine dell'estate e che porta al clamoroso addio tra Wanda Nara e Maxi Lopez.

La fine del matrimonio

Il 9 novembre 2013 la showgirl argentina annuncia la fine del matrimonio con Lopez attraverso Twitter. "Hasta acà llego mi amor (ci fermiamo qui, amore mio)", recita il tweet di Wanda che poi fa i bagagli e torna con i figli Valentino, Costantino e Benedicto a Buenos Aires, mentre Maxi rimane a Catania per proseguire il campionato. La stampa argentina si scatena: secondo i rumor la fine del matrimonio è stata causata da Mauro Icardi, che ha fatto breccia nel cuore di Wanda. Maxi Lopez accusa l'ex moglie di averlo tradito con Maurito, mentre lei accusa l'ex di avere fatto altrettanto durante il matrimonio. Scoppia così una battaglia legale lunghissima.

Accuse e tradimenti