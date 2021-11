Inciucio in casa Rodriguez: "Quella camicia la conosco"

"Il triangolo no, non lo avevo considerato", cantava Renato Zero. Neppure Belen Rodriguez, ma il web mormora e il gossip galoppa. Tutto per colpa di uno scambio di commenti tra Cecilia Rodriguez e il cognato (o ex?) Antonino. Mentre i rumor vogliono Belen e Spinalbese sempre più lontani - in crisi dopo la nascita della loro Luna Marì - sui social network fa parlare un sibillino commento che la sorella minore dei Rodriguez ha scritto sotto un post in cui Antonino si mostra con una camicia a scacchi. L'indumento era già stato indossato da Cecilia in un'altra foto (con relativo post Instagram) e l'argentina non si è trattenuta: " Quella camicia la conosco ". E per il popolo dei social è subito inciucio.

Archiviata la crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara i giornalisti argentini fanno le pulci al passato dell'argentina. Del resto quello che c'era da dire, sul tradimento del calciatore (costato quasi il divorzio) e sulla conseguente crisi matrimoniale, è stato tutto detto. Allora perché non andare a ripescare nel passato di Wanda, quando scoppiò la scintilla con Maxi Lopez? Così dal cilindro del gossip ecco spuntare un'indiscrezione piccante sull'incontro tra il calciatore e la Nara. Secondo quanto riferito da Yanina Latorre a Lam, i due si conobbero grazie a un amico in comune durante una giornata in barca, conclusasi poi con una notte di fuoco, che avrebbe lasciato il segno: " Maxi è impazzito per Wanda, ha detto che c'era una cosa specifica che lo faceva impazzire. Era andato fuori di testa così tanto per lei che ha finito per sposarla ". I più maliziosi ora si chiederanno: sarà la stessa cosa che ha convinto Maurito a tenersi stretta Wanda?