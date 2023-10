“Litigano per colpa di Harry”. Alta tensione tra William e Kate

Il principe William non penserebbe nemmeno all’ipotesi di una riconciliazione con il fratello Harry. Kate Middleton si sarebbe assunta il ruolo di mediatrice tra i due. Questo è ciò che i tabloid britannici hanno sostenuto finora in merito ai rapporti tra i principi di Galles e i duchi di Sussex. Nuove indiscrezioni, però, hanno letteralmente capovolto la situazione, rivelando che non sarebbe William a opporsi all’ipotesi di una riconciliazione.

Alti e bassi come tutte le coppie

William e Kate, nonostante l’aura di impeccabilità e di perfetta sintonia che li circonda, non sarebbero diversi dalla maggior parte delle coppie che vivono su questo pianeta: “Hanno avuto alti e bassi nel loro matrimonio, come chiunque altro” , ha dichiarato una fonte a Us Weekly. C’era da aspettarselo. Anzi, sarebbe stato strano il contrario. L’insider ha aggiunto: “Ma sono concentrati sui loro doveri reali e agiscono uniti”. Il servizio alla Corona verrebbe prima di tutto: i principi riuscirebbero a lasciare a casa, diciamo così, le questioni private. Come è giusto che sia.

I normali litigi della coppia, però, avrebbero un soggetto ricorrente: il principe Harry. In base a ciò che gli insider hanno detto di recente William sarebbe restìo a far pace con il fratello, mentre Kate cercherebbe di calmare gli animi e tentare la via del compromesso. Invece no, a quanto pare. La situazione sarebbe l’esatto contrario di come è stata descritta fino a oggi, come ha spiegato la fonte di Us Weekly: “Kate non ha alcun desiderio di comunicare né con Harry, né con Meghan. Sono accadute troppe cose e lei non è ancora pronta”.

Gli screzi con la duchessa di Sussex e le incomprensioni con il duca sarebbero stati piuttosto gravi e la principessa non se la sentirebbe di sorvolare su tutto, forse nemmeno di perdonare. Almeno per ora. Harry vorrebbe le scuse della famiglia, ma Kate non sarebbe disposta a cedere. Il principe William, al contrario, vorrebbe far pace con il fratello, ma non a qualunque costo: “William vuole che il suo rapporto con il fratello migliori, ma al momento non si parlano. Quando ciò accadrà è ancora incerto”.

Uniti di fronte alle avversità

Lo scorso settembre un altro insider aveva detto a Closer che il rapporto tra Kate Middleton e Harry non avrebbe subìto grossi scossoni: “Kate è stata in contatto con Harry per dirgli di continuare ad andare avanti a testa alta e di non preoccuparsi troppo di queste battute d’arresto temporanee…Il rapporto di Harry con Kate è rimasto intatto…durante le loro telefonate notturne lei gli dice che alla fine andrà tutto bene”. Questa rivelazione si allineava al ruolo pacificatore che la stampa ha attribuito alla principessa, riservando a William la posizione più intransigente.