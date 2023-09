Harry e Meghan con la Nato fanno arrabbiare William: è guerra mediatica

I tabloid sono certi che Harry e Meghan stiano tentando di rubare la scena a William e Kate. Prova ne sarebbe la foto dei duchi con i capi della Nato agli Invictus Games di Düsseldorf. Il duca di Sussex, infatti, non può ignorare il fatto che la prossima settimana suo fratello è atteso a New York per il suo Earthshot Prize, e proprio in quell’occasione ci sarà un meeting alle Nazioni Unite, durante il quale il principe di Galles dovrebbe tenere un discorso sul cambiamento climatico. La battaglia tra i due fratelli si sarebbe spostata, ormai da tempo, dalla sfera privata a quella mediatica, con una serie di sfide a suon di impegni pubblici, sorrisi e strette di mano. Con uno scopo solo: catturare l’attenzione del pubblico, essere al centro del palcoscenico e riuscire, così, a relegare in un angolo l’avversario.

Gara di pubbliche relazioni

Il settembre 2023 non poteva iniziare in modo migliore per Harry e Meghan. Agli Invictus Games in Germania hanno sfoderato tutto il loro fascino, incantando buona parte del pubblico. Sono arrivati a Düsseldorf tenendosi per mano, più uniti che mai, uno schiaffo morale a quanti li vorrebbero sull’orlo del divorzio. In effetti l’intesa mostrata dalla coppia durante la manifestazione sportiva per veterani di guerra voluta dal principe nel 2014 è riuscita ad allontanare le voci di una crisi matrimoniale. Non solo: i duchi, in particolare Meghan, hanno ricevuto un’accoglienza calorosa, “da rockstar” , ha detto il Daily Mail, mostrandosi sorridenti, affabili, empatici. Un atteggiamento vincente che ha permesso loro di riscuotere consensi e guadagnare simpatie.

A proposito di empatia: le parole con cui Meghan ha giustificato il suo ritardo alla manifestazione (era attesa per il 12 settembre, ma si è fatta vedere solo il giorno seguente) sono un concentrato di diplomazia e cortesia, la strategia perfetta per mostrarsi come una donna moderna, alle prese con i figli e il lavoro. Non certo una duchessa chiusa nel suo palazzo tra valletti e feste esclusive. “Una di noi”, come si dice.

A un party riservato a 1600 ospiti, infatti, Meghan ha dichiarato: “…Mi scuso per il leggero ritardo. Ho dovuto dedicare più tempo del previsto a sistemare i bimbi a casa, tra milkshakes e l’uscita da scuola. Sono atterrata solo un paio di ore fa e sono emozionata che il primo evento per Invictus sia qui con voi”. Frasi che hanno inevitabilmente suscitato l’ammirazione e il senso di tenerezza del pubblico. Per dirla tutta anche la menzione di Archie e Lilibet Diana contribuisce a spazzare via il gossip sulla presunta separazione, dando l'idea di una famiglia serena e unita. Insomma, l’apparizione dei duchi di Sussex agli Invictus Games è stata un successo su tutta la linea. Un trionfo che, però, avrebbe infastidito molto il principe William.

La foto con i leader Nato

In Germania Harry e Meghan hanno posato con i leader della Nato. In linea teorica non vi sarebbe nulla di strano, se non fosse per un particolare non trascurabile: la prossima settimana il principe William sarà a New York per l’Earthshot Prize ed è previsto anche una visita alle Nazioni Unite. Il duca di Sussex avrebbe, in qualche modo, oscurato il fratello ed erede al trono britannico, spostando abilmente le luci della ribalta su di sé. Secondo gli esperti questa sarebbe una mossa eclatante nella battaglia mediatica tra i due.

L’esperto Nick Ede ha spiegato al Daily Mail: “Harry e Meghan sanno che questo è davvero un buon momento per puntare i riflettori su di loro…Ci sarà sempre un gioco di potere tra i due fratelli e le loro mogli, poiché sono le coppie più famose del pianeta, quindi tutti gli occhi saranno puntati su di loro. Con William che incontrerà i leader delle Nazioni Unite…per entrambi le relazioni pubbliche saranno positive”. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James è sulla stessa lunghezza d’onda: “[Harry e Meghan] ricevono applausi come fossero celebrità, con Harry di nuovo nella sua posa orgogliosa e protettiva, con una Meghan dall’aria molto eccitata…”.

I duchi di Sussex non sono fuori gioco come qualcuno ha pensato. La loro popolarità negli Stati Uniti è naufragata, ma in Europa la situazione sembra molto diversa. Spetterà al principe di Galles tentare di ribaltare la situazione al summit delle Nazioni Unite. Ha ottime possibilità per riuscirci. Mai come in questo momento la parola immagine diventa sinonimo di potere mediatico. La partita tra William e Harry si gioca sul campo degli impegni pubblici, della filantropia, dei temi d’attualità e della capacità dei fratelli di saper cogliere e interpretare il pensiero della gente per diventare dei beniamini internazionali. Una sfida ancora tutta da scrivere.