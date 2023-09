Quelle telefonate notturne tra Kate e il principe Harry (che fanno arrabbiare William)

Una delle incognite nelle dinamiche familiari dei Windsor è rappresentata dal rapporto tra Kate Middleton e il principe Harry. Nessuno è mai riuscito a capire davvero cosa pensino i cognati l’uno dell’altra, se tra loro vi sia ancora un dialogo, o se la Megxit abbia trascinato via con sé anche l’apparente armonia che regnava tra la principessa e il duca. Il ruolo di Meghan, poi, potrebbe essere tutt’altro che secondario in questa storia. Harry e Kate, dicono alcuni, sarebbero ancora alleati e amici. Addirittura la futura Regina sosterrebbe il principe nelle sue scelte e non avrebbe mai rinunciato al suo ruolo di mediatrice tra i Sussex e i Windsor. Tutto sotto lo sguardo poco entusiasta e molto sospettoso del principe William.

“Non funziona per tutti”

“Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili”. Quando Kate disse questa frase, in occasione della prima uscita pubblica con William dopo la pubblicazione di “Spare”, il memoir di Harry, tutti pensarono che si trattasse di una frecciatina scagliata proprio contro il cognato. Era il 12 gennaio 2023 e i principi di Galles erano in visita alla “Open Door Charity” di Birkenhead, un’associazione che si dedica alla salute mentale dei più giovani sviluppando la loro creatività.

I tabloid furono sorpresi dalle parole di Kate. Sembrava strano che proprio la principessa, sempre moderata e attenta a soppesare ogni gesto e ogni parola, si lasciasse andare a un commento che poteva rivelare al pubblico la sua opinione nei confronti di Harry. Il duca di Sussex è stato per anni in terapia dopo la morte di Lady Diana e ha fatto della salute mentale la sua battaglia filantropica più importante: in un’intervista al Telegraph del 2017 raccontò: “Perdere mia madre a dodici anni e dover poi spegnere le mie emozioni negli ultimi venti anni ha avuto un impatto molto serio sulla mia vita…sono stato…molto vicino a un completo esaurimento in diverse occasioni”.

Nel 2020 ammise di essere stato in cura per sette anni. Nel 2022, durante la giornata inaugurale del Masters of Scale Summit, confessò: “Quando ho iniziato a fare terapia, ho finalmente aperto gli occhi…ho ritrovato la fiducia che non avevo mai pensato di avere”. Per questo la battuta di Kate appariva ancora più tagliente, insensibile e, nello stesso tempo, incredibile. Pareva quasi un accanimento nei confronti del principe Harry, benché quest’ultimo non abbia risparmiato colpi bassi alla royal family.

La stampa pensò che i rapporti tra la principessa e il duca si fossero deteriorati dopo la pubblicazione di “Spare” e le interviste bomba, che non vi fosse alcuna speranza di una riconciliazione. Le ultime indiscrezioni, però, mettono in dubbio questa versione dei fatti. Anzi, la ribaltano completamente, descrivendo Kate e Harry come due grandi confidenti, pronti ad aiutarsi e a incoraggiarsi reciprocamente.

Telefonate notturne

Il magazine Closer ha scritto: “Kate Middleton si è avvicinata a Harry per offrirgli il suo supporto durante quello che è stato un periodo davvero difficile per lui”. Il processo contro i tabloid, durante il quale al principe è stata contestata la credibilità delle sue affermazioni, il calo di popolarità, la rescissione del contratto con Spotify, le voci di divorzio con Meghan, le tensioni con Carlo III e William avrebbero spinto la principessa a tendere la mano a Harry. Forse Kate non si sarebbe mai allontanata davvero da Harry, ritenendo che vi fosse un certo margine per la pace.

Un insider ha detto a Closer: “Kate è stata in contatto con Harry per dirgli di continuare ad andare avanti a testa alta e di non preoccuparsi troppo di queste battute d’arresto temporanee”. Le intenzioni della principessa, però, andrebbero oltre il semplice incoraggiamento: “Il rapporto di Harry con Kate è rimasto intatto e significa moltissimo per Harry che lei continui a mostrargli supporto, in particolare in momenti complicati come questo, alla resa dei conti”.

La principessa non sarebbe mai stata insensibile di fronte ai problemi del cognato. La fonte ha proseguito: “È molto dispiaciuta per lui. È molto difficile vederlo attraversare tutti questi ostacoli, muove le corde del suo cuore…”. Kate Middleton ci sarebbe sempre per Harry. A qualunque ora. Altri insider, insistendo sui sentimenti della principessa, hanno fatto una rivelazione clamorosa: “È molto dura per Kate guardare Harry affrontare…lo stress e il rifiuto ma durante le loro telefonate notturne lei gli dice che alla fine andrà tutto bene”.

L’esitazione di William

“Mio fratello e io ci vogliamo bene…c’è stato molto dolore tra di noi, in particolar modo negli ultimi sei anni” , disse il principe Harry in un’intervista a Itv, lo scorso gennaio, ammettendo di non aver parlato con William “per un certo periodo di tempo”. Proprio la mancanza di dialogo con il principe di Galles potrebbe rappresentare un ostacolo forse insormontabile per Kate.

A quanto sembra il futuro Re non gradirebbe affatto le presunte telefonate tra la moglie e il fratello. Non riuscirebbe a fidarsi di lui, temendo che un eventuale tentativo di riappacificazione possa finire in un’intervista esclusiva o in un documentario. Un insider ha spiegato a Closer: “Naturalmente è una situazione molto delicata…tra molti degli altri senior royal, in particolare William, che ha messo in chiaro di non essere ancora pronto a sedersi con Harry per i colloqui di pace o per qualunque altro tentativo di confronto aperto”.

La posizione di William è comprensibile, ma Kate non sarebbe intenzionata a desistere, né avrebbe mai abbandonato il ruolo di mediatrice tra la royal family e i duchi di Sussex: “Kate vuole tenere aperte le linee di comunicazione e spianare la strada per una pace a lungo termine e su tutta la linea con l’intera famiglia, William incluso. Non vuole intromettersi nella vita di Harry, ma vuole fargli sapere che ci sono molte persone, inclusa lei, che tengono a lui e fanno il tifo perché sia felice”. Nel suo memoir “Spare” Harry ha definito Kate “più di una cognata, la sorella che non ho mai avuto e che ho sempre voluto…”. La principessa si starebbe comportando proprio come una sorella pronta a consigliare e ad aiutare un fratello in difficoltà.

Un altro ostacolo alla pace: Meghan

Nel percorso accidentato verso la pace tra Windsor e Sussex la principessa del Galles non si troverebbe a fronteggiare solo la titubanza del marito, ma anche la presunta ostilità di Meghan Markle. Sembra proprio che le due non si siano mai capite e l’ormai celebre litigio per il vestito della principessa Charlotte, che sarebbe accaduto poco settimane prima del royal wedding di Harry, avrebbe messo una pietra inamovibile sulla possibilità di un compromesso, rendendo la speranza di un’amicizia tra le cognate una chimera.

Ora i problemi sarebbero aumentati. La duchessa non ha accompagnato Harry a Londra lo scorso 7 settembre, in occasione dell’evento di beneficenza WellChild Awards, dedicato ai bambini malati. Non dovrebbe partecipare neppure al possibile incontro tra Harry e Carlo, previsto per il prossimo 17 settembre. Secondo i tabloid Sua Maestà non l’avrebbe invitata, poiché desidererebbe parlare esclusivamente con il suo secondogenito.

Meghan, però, non sarebbe ansiosa di tornare a corte. Al contrario. Eviterebbe volentieri di incontrare la royal family, in particolare Kate Middleton. Rivederla ora che è diventata principessa del Galles e doverle rendere omaggio, come prescrive il protocollo, sarebbe, per la duchessa, un’umiliazione insopportabile. Al programma “Sunday Morning with Trevor Phillips” di Sky News 24 l’esperto reale Andrew Morton non ha lasciato spazio a dubbi: “Meghan che si inchina di fronte a Kate? Non penso proprio, non la vedo una possibilità. I Sussex hanno la loro vita in California”.

La duchessa non vorrebbe rischiare di trovarsi in una posizione di inferiorità, mentre la cognata si prende gli onori e la luce del palcoscenico internazionale. Il lavoro di mediazione di Kate non sarà affatto una passeggiata, ma se è vera la solidità del rapporto con Harry, nulla è impossibile.