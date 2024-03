L'ombrellina, le foto, la fine della favola: la storia d'amore tra Valentino Rossi e Linda Morselli

Lo scorso 16 febbraio Valentino Rossi ha festeggiato 45 anni. Al suo fianco oggi ci sono la modella Maria Sofia Novella e la figlia Giulietta, ma in passato il Dottore ha avuto molte storie d'amore più o meno durature. Tra le sue storiche ex c'è sicuramente la modella Linda Morsellicon la quale il pilota ebbe una storia da 2011 al 2016.

Il primo incontro

È il 2008. Valentino Rossi è impegnato sul circuito di San Marino e tra le tante “ombrelline” c'è anche Linda Morselli. Lei ha 20 anni ed è reduce dalla partecipazione e Miss Italia, dove ha conquistato la fascia di Miss Eleganza. Sulla pista, però, i due si scambiano solo qualche sguardo. Il pilota è impegnato con Marwa Klebi.

L'inizio della storia

Quattro anni dopo. È il 2011 e Linda viene scelta per uno shooting fotografico per lanciare una nuova linea di costumi. Vola alle Virgin Islands per scattare il servizio fotografico, che esce sulla Gazzetta dello sport insieme a una sua breve biografia. Nel breve articolo che la descrive, Linda afferma di essere una fan sfegatata di Valentino Rossi. Il Dottore legge l'articolo e si ricorda della bella ombrellina vista a San Marino. "Cercò il mio numero e mi chiamò per ringraziarmi, una gentilezza", racconterà anni dopo la modella, parlando della favola d'amore cominciata con Valentino.

Le prime paparazzate

Linda e Valentino cominciano a frequentarsi. Sebbene cerchino di mantenere riservata la loro storia, Rossi è troppo esposto per non finire al centro dei gossip e pochi mesi dopo i primi appuntamenti la stampa già parla della loro love story. È giugno 2012 e la coppia viene paparazzata in atteggiamenti intimi sulla barca di proprietà di Valentino. A fare lo scoop sulla nuova fiamma del Dottore è la rivista Novella 2000 e le foto fanno il giro del web. L'estate del 2012 è caldissima per Linda e Valentino, che si godono relax, amore e passione alla luce del sole. Ma per il pilota è anche tempo di cambiamenti. La Ducati ufficializza la fine del rapporto con Rossi che fa il suo ritorno in Yamaha per cercare di tornare ai massimi livelli dopo gli ultimi anni deludenti.

Le voci sul matrimonio

Il 2013 di Valentino Rossi non è esaltante dal punto di vista professionale, ma in amore la storia con Linda va a gonfie vele. Superato l'anno di relazione, un record per il vivace pilota di motociclismo, si parla addirittura di nozze. Siamo a dicembre 2013 e Alfonso Signorini sgancia una vera e propria bomba, annunciando le imminenti nozze dello sportivo con la giovane modella. Vale sembra avere trovato in Linda la compagna perfetta per mettere la testa apposto, ma il gossip dura poco. Rossi interviene in diretta durante il programma radiofonico di Albertino e smentisce la notizia delle nozze. "Se mi sposo? Si aspetto che la stampa mi dica anche la data", scherza Valentino, chiudendo l'argomento matrimonio.

L'incidente in moto

Sfumata la favola delle nozze, Linda e Valentino continuano a vivere la loro storia. Nel giugno del 2014, però, la fidanzata di Rossi è vittima di un brutto incidente in moto. Nella caduta la modella si rompe un braccio e si sottopone a un intervento chirurgico all'ospedale di Cattolica. Sui social Linda ringrazia il pilota per il suo affetto e la sua vicinanza: "E vorrei ringraziare di vero cuore te, che mi sei stato sempre accanto. Il mio braccio dest... No quello sinistro". Poche settimane dopo la Morselli è di nuovo ai box della Yamaha sul circuito tedesco del Sachsenring a tifare per Valentino. Superato il problema fisico l'estate prosegue a gonfie vele per la coppia, che viene paparazzata in più occasioni a Ibiza, dove il Dottore ha comprato casa.

Il mondiale sfumato

È il 2015. Valentino Rossi è protagonista della stagione del Motomondiale. Valentino guida la classifica dei piloti ma in Malesia, dopo un serrato duello in pista con Márquez, quest'ultimo cade e la direzione di gara, ritenendo Rossi colpevole, lo penalizza facendolo partire dall'ultima fila a Valencia, nell'ultimo e decisivo appuntamento stagionale. In pista il Dottore si gioca la vittoria del Motomondiale e recupera ben 22 posizione, ma non va oltre il quarto posto. Lorenzo riesce così a strappargli il titolo con soli cinque punti di distacco. Uno smacco per Rossi. La fidanzata gli dedica parole di affetto il giorno successivo al titolo sfumato: "E poi tutto crolla, ma bisogna sapersi rialzare per "inseguire" i propri sogni. Siamo in tantissimi a crederci ancora". Per riprendersi dalla delusione, Rossi e la fidanzata volano all'estero per concedersi una vacanza di amore e relax.

La fine della relazione

Dopo avere trascorso il Capodanno in montagna con un gruppo di amici, Valentino e Linda tornano ai rispetti impegni professionali. Il pilota è pronto a riscattarsi sulla moto e la modella viene scelta da numerosi brand di moda come testimonial. Nella primavera del 2016, però, iniziano a farsi insistenti le voci di una crisi tra i due. Il settimanale Chi rivela che tra i due c'è stata un'accesa lite consumatasi alla vigilia dei primi test di Sepang. I due non confermano e non smentiscono, ma a maggio Linda Morselli rilascia un'intervista fiume a Vanity Fair, nella quale conferma l'addio a Valentino.

I motivi della rottura

"Ci siamo trovati di fronte a un ostacolo che avremmo dovuto superare e invece la decisione, più sua a dire il vero, è stata quella di andare avanti ma su strade diverse", dichiara la modella, svelando che dietro la decisione di dirsi addio, c'è stata una precisa scelta di Valentino, ancora deluso dal mondiale 2015 sfumato all'ultima gara. "La decisione è arrivata dopo un periodo difficile e delicato, soprattutto per Valentino. Ha contato la sua voglia di potersi concentrare su questa sfida, andarsi a riprendere il titolo che gli spetta. Si vede che doveva andare così. Detto questo, una parte di me lo ama ancora e lo amerà per sempre", conclude la modella. Secondo qualcuno, invece, dietro la rottura ci sarebbe la gelosia di Valentino. Pochi mesi dopo l'addio, infatti, Linda si fidanza con il pilota spagnolo Fernando Alonso e il gossip esplode.

Valentino Rossi e Linda Morselli oggi

A otto anni di distanza dalla fine della loro relazione, Linda Morselli e Valentino Rossi sono andati avanti con la loro vita. Oggi Valentino Rossi è felice accanto all'ex ombrellina Francesca Sofia Novello, che il 4 marzo 2022 lo ha reso padre della piccola Giulietta.

Fino a pochi mesi fa, invece, Linda Morselli era legata all'attore argentinoma di recente i due si sarebbero detti addio.