"Sono stata vittima di un b...". Loredana Bertè interrompe il concerto e parla di stupri

I terribili fatti di cronaca di Palermo e Caivano non smettono di fare discutere. Da giorni sul web è in atto una campagna di sensibilizzazione - lanciata dal settimanale F - per dire basta alle violenze e agli abusi sulle donne. L'hashtag #iononsonocarne è il più utilizzato da giorni in Italia e a dargli visibilità sono stati soprattutto i personaggi famosi, che hanno deciso di imprimere sulla loro pelle il messaggio. Anche Loredana Bertè si è fatta portavoce di questa campagna e lo ha fatto dichiarandosi lei stessa vittima di abusi, raccontando dello stupro subìto anni fa a Torino.

Il grido della Bertè dal palco

La cantante si trovava a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, per un concerto del suo tour estivo, quando ha deciso di interrompere momentaneamente il suo live per parlare dei drammatici fatti di cronaca delle ultime settimane. Quando la musica si è interrotta, Loredana Bertè ha preso il microfono e ha parlato a cuore aperto al pubblico. " Io stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del cazzo a Torino ", ha raccontato l'artista, che poi è tornata sui recenti fatti nazionali. " Ogni sei ore un femminicidio! Per non parlare poi di abusi come quello di Palermo. Per questo ho smesso di tacere: io non sono carne" , ha esclamato l'artista dal palco del concerto, ricevendo l'applauso del pubblico. Poi ha ripreso il suo concerto intonando "Ho smesso di tacere", brano del 2021 scritto per lei da Ligabue, che racconta proprio la storia della violenza sessuale subìta dalla cantante, quando era una ragazza.

La violenza raccontata a Verissimo