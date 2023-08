"Io non sono carne": dalla Cucinotta ad Alessandro Preziosi, i vip contro lo stupro di Palermo

Da Alessio Boni a Maria Grazia Cucinotta, da Alessandro Preziosi a Rocio Morales, sono decine i personaggi del mondo dello spettacolo, e migliaia gli utenti social, che hanno aderito alla campagna lanciata dal settimanale femminile F a voce del direttore Luca Dini, per manifestare vicinanza nei confronti della 19enne vittima dello stupro di Palermo da parte di un branco di 7 ragazzi. " Eravamo troppi. Sinceramente mi sono schifato un poco ma però che dovevo fare? La carne è carne ", si legge in una delle tante chat individuate dagli inquirenti nei cellulari dei 7 stupratori, e il mondo dello spettacolo si è riunito per dire "No", le donne e gli uomini non sono carne. A lanciare la campagna che ha raccolto i pensieri di milioni di Italiani, il direttore del settimanale F, Luca Dini e tutta la community Fab, incoraggiando chiunque volesse mostrare solidarietà alla vittima e sdegno per l'atroce atto, a postare una foto delle loro mani con la scritta #iononsonocarne.

La violenza sulle donne

" La violenza sulle donne è un tema di cui team di cui F si occupa sempre , essendo, come la chiamo io, una rivista femminile-femminista. In questo caso, mi ha colpito moltissimo una delle frasi di questo Angelo (Flores, uno dei sette arrestati, ma soprattutto colui che avrebbe architettato lo stupro, ndr): 'La carne è carne', che è la classica espressione del patriarcato " spiega Luca Dini.

" In questi giorni si sono tirati in ballo, a mio avviso a sproposito, i social media e il porno - aggiunge il direttore di F - Purtroppo lo stupro di gruppo è una realtà antichissima, ma prima di questi episodi non si veniva a sapere. Intendiamoci: il video è una cosa altrettanto orribile. In questo caso permetterà probabilmente di perseguire il reato. Prima di questi episodi non si veniva a sapere, anche perché le vittime, essendo molto difficile dimostrare la storia ed essendoci il luogo comune che 'una donna che esce e beve con qualcuno se la va a cercare', magari non denunciavano ".

" Ora si deve parlare agli uomini perché il problema è degli uomini che devono rifiutarsi di 'essere un pezzo di carne ' È ora di smettere con questa giustificazione ormonale e sociale, che nel fenomeno del branco è la situazione per cui un maschio, pensando di dimostrare di essere tale, deve assolvere a questo orribile compito ". La campagna è anche un modo per puntare il dito sul cambiamento culturale che deve essere il punto focale, così come la certezza della pena.

La mobilitazione Vip

Moltissimi, i nomi del mondo dello spettacolo e della politica che hanno aderito postando la foto della loro mano: Alessio Boni e Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Preziosi e Maria Elena Boschi, Eleonoire Casalegno e Caterina Balivo, Samantha de Grenet, Elisabetta Gregoraci, Carolina Crescentini, Maria Pia Calzone, Michela Andreozzi, Adriana Volpe, Nicoletta Romanoff, Tea Falco, Eva Grimaldi, Eva Riccobono solo per citarne alcuni. Forti anche i messaggi: " Non ho parole per quello che è successo a Palermo se non rabbia, disgusto, tristezza, paura e un grande bisogno giustizia. Io non sono carne ", scrive Carolina Crescentini.