Luca Calvani si è sposato: chi è il compagno, la figlia avuta da Francesca Arena e il coming out

Luca Calvani, noto attore e volto televisivo, ex concorrente del Grande Fratello, ha celebrato il suo matrimonio con Alessandro Franchini, imprenditore e designer toscano. La cerimonia si è svolta il 29 settembre 2025 in un’incantevole fattoria nel cuore del Chianti, tra le colline toscane, al tramonto. Tra gli invitati molti ex gieffini, tra cui Amanda Lecciso, Helena Prester, Stefania Orlando e Javier Martinez, hanno preso parte ai festeggiamenti che si sono protratti fino a tarda notte con momenti di gioia, musica, balli e persino la preparazione della pizza da parte degli sposi.

Un matrimonio da sogno nel Chianti

La festa nuziale si è tenuta nell’antica fattoria Paterno, con un’atmosfera suggestiva resa ancora più magica dal tramonto. Il giorno prima gli sposi hanno organizzato una cena intima, ispirata alle "rehearsal dinner" americane, con amici stretti e senza telefoni, per condividere momenti di profonda emozione e riflessione. Calvani ha raccontato a Vanity Fair il desiderio di creare un momento di comunione sincera con chi ha camminato al loro fianco nel corso degli anni.

Chi sono gli sposi

Luca Calvani e Alessandro Franchini si conoscono dal 2016, ma hanno deciso di ufficializzare il loro legame solo nel 2022, pubblicando la prima foto social insieme. Calvani, attore di fama nazionale e internazionale, è noto per film e serie come Sex and the City, Operazione U.N.C.L.E., Distretto di Polizia e per aver vinto l’edizione 2006 de L’Isola dei Famosi. Ha partecipato anche come giudice a Cortesie per gli ospiti su Real Time. Alessandro Franchini è un imprenditore e designer con esperienza internazionale, oggi socio in affari di Calvani. Insieme gestiscono un agriturismo in Toscana, nella provincia di Lucca, la loro terra natale.

La vita privata di Luca Calvani

Prima di Alessandro, Luca Calvani ha avuto una lunga relazione con Francesca Arena, produttrice televisiva, dalla quale ha avuto la figlia Bianca, nata nel 2009. Nonostante non siano mai stati sposati, Calvani ha più volte parlato con affetto di Francesca, definendola la sua “ migliore amica ” e sottolineando il profondo legame che li unisce anche come genitori.

Nel 2022, Luca ha fatto il suo coming out pubblicando una foto accanto ad Alessandro Franchini, con cui è legato da circa otto anni. Insieme hanno aperto un’attività e condividono la vita in Toscana. Alessandro ha raccontato di essersi conosciuti casualmente al mare, impegnati in una sessione di ginnastica all’aperto.

Carriera e curiosità

Classe 1974, originario di Prato, Luca Calvani ha una carriera di successo tra cinema e televisione. È apparso in film come Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e To Rome with Love di Woody Allen. In tv ha recitato in fiction celebri come Carabinieri, Don Matteo, Un posto al sole e nella soap Beautiful, dove ha lavorato con Katherine Kelly Lang, con cui ha mantenuto una bella amicizia.

Ha anche partecipato come concorrente a reality show di successo, vincendo L’Isola dei Famosi nel 2006 e più recentemente partecipando al Grande Fratello. Nel 2023 ha debuttato come regista con il film Il cacio con le pere.

Un percorso di vita tra amore, carriera e rinascita

Oggi, a 50 anni, Luca Calvani vive una fase felice, sia sul piano personale che professionale.

Il suo matrimonio con Alessandro Franchini rappresenta undella sua vita, che ha deciso di condividere apertamente, diventando esempio di coraggio e autenticità. La storia con Francesca Arena e la figlia Bianca rimangono parte fondamentale del suo percorso, mentre il nuovo amore e la sua carriera continuano a brillare sotto i riflettori.