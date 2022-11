Luca Panerai, trovato senza vita il manager del gruppo Class

Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Luca Panerai, manager molto noto del mondo della finanza. A trovarlo senza vita nella notte fra martedì e mercoledì, è stato un domestico. Panerai, 47 anni, imprenditore e manager del gruppo Class, discendente di una famiglia di produttori di orologi di lusso, è morto mentre si trovava alla Cascina Secondina, a Zerbolò (Pavia). Qui la famiglia possiede una tenuta, il Castellare Equestrian Club, dove nel 2014 era stato organizzato il talent show Horse Academy, ideato proprio da Panerai. Le cause del decesso sarebbero attribuibili a un malore.

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia di Vigevano, che hanno eseguito i rilevi del caso. L’autorità giudiziaria ha già concesso l’autorizzazione per la restituzione della salma ai familiari per il funerale. Figura di spicco nel mondo della finanza milanese, era manager del gruppo Class. Molto conosciuto nel mondo dell'equitazione: nel 2010 aveva fondato Class HorseTv, un canale specializzato che trasmetteva in diretta le più importanti competizioni nazionali e internazionali. Laureato in filosofia, aveva maturato un'esperienza in campo editoriale lavorando anche in radio e nella redazione di Milano Finanza, prima di assumere ruoli dirigenziali all'interno dell'azienda di famiglia.