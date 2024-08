Lucarelli lascia il palco: "Trattata come una cretina". Ecco cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoppia il caso di Selvaggia Lucarelli, l'ennesimo. La giornalista si trovava in Calabria per ricevere un premio, che l'ha costretta, come scrive lei stessa, " a spostare la mia partenza per le vacanze a (quasi) ferragosto dopo un anno tosto ". Fatto sta che a un certo punto Lucarelli ha abbandonato il palco, andando via. Le cronache locali raccontano che a scatenare la rabbia della giornalista sarebbe stata una domanda della presentatrice della serata, Vittoriana Abate, che avrebbe chiesto a Lucarelli se provasse antipatia per Chiara Ferragni e l’ex marito della nota influencer.

La risposta arrivata avrebbe stata piuttosto piccata: " Non capisco cosa c’entri Fedez in questo momento. Io sono molto felice di essere qui però non mi sembra che l’accoglienza sia degna. Ho fatto un sacrificio a venire qui, ma con entusiasmo perché dovevo andare in vacanza e questa era l’ultima data di presentazione del libro, ma sono stata trattata finora come una cretina ". Davanti alle richieste di abbassare i toni, Lucarelli avrebbe aggiunto: " Ripeto, sono venuta qui partendo da Milano, rinunciando alle mie vacanze solo e unicamente per venire in Calabria, sono stata tre ore seduta qui a guardare con grande interesse gli ospiti prima di me e di essere trattata in questo modo non ho assolutamente voglia, ok? Quindi ringrazio il pubblico, torno al prossimo anno e spero che l’accoglienza sia un po’ diversa ".

Dal pubblico sarebbe anche arrivato qualche fischio e Gianluigi Nuzzi, anche lui presentatore di serata, tornato sul palco dopo l'abbandono di Lucarelli, avrebbe dichiarato: " Viva la libertà di opinione ". Ovviamente, dal canto suo, Lucarelli racconta un'altra versione dell'accaduto e dal suo sito spiega che " arriva il mio turno alle 23.30, salgo e Nuzzi non c’è. Chiedo dove sia, Vittoriana Abate non risponde e io scherzo sul fatto che abbia intervistato i peggiori criminali del Paese ma si rifiuti di annunciare me. Al che la giornalista di Porta a porta mi dice: parliamo di questa inchiesta, come mai questa antipatia per Chiara Ferragni? Rimango stupefatta, e le spiego che già parte male perché le questioni personali (peraltro inesistenti) e una inchiesta sfociata in una multa dell’antitrust sono cose diverse ".

Quindi, alla domanda di Abate su Fedez, Lucarelli dice di aver capito " l’andazzo, le chiedo se sia un’imboscata, saluto il pubblico e me ne vado. Non lascio svilire il mio lavoro in questa maniera becera ".

Nella sua spiegazione, poi, Lucarelli espone alcuni attriti avuti con Gianluigi Nuzzi in passato ma, rimanendo sul quanto accaduto in Calabria, Lucarelli pare sia andata via perché la presentatrice, prima che le venisse consegnato il premio, le avrebbe mancato di rispetto sminuendo il suo lavoro.