La Lucarelli a gamba tesa su Fedez: così lo smonta in un post

Di sicuro i riflettori su Chiara Ferragni e Fedez non si spengono mai. Neanche loro fanno nulla per rendere questo possibile. Molto spesso la coppia finisce al centro di critiche e polemiche. L'ultima bufera è di qualche ora fa. I Ferragnez, infatti, insieme ai figli Leone e Vittoria, hanno deciso di trascorrere la Pasqua insieme a Dubai e la scelta ai fan non è passata di certo inosservata a seguito di alcune dichiarazioni che Fedez aveva fatto sulla meta turistica. Pare, però, che a pensarla così non siano soltanto i fan, ma anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che non perde mai occasione di prendere posizione quando una cosa non le va proprio a genio e, soprattutto nelle ultime settimane, se il protagonista è il rapper milanese.

La polemica

Per le vacanze pasquali Fedez e la regina dei social Chiara Ferragni sono volati a Dubai e, dopo aver postato alcune immagini su Instagram, gli utenti si sono letteralmente scagliati contro il rapper accusandolo di essere "incoerente". Ricordiamo, infatti, che era stato proprio Fedez, in una delle puntate del podcast Muschio Selvaggio, a definire Dubai come una "Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto", affermando inoltre, con grande sicurezza, che non ci sarebbe più andato. Così, su Twitter, un utente ha immediatamente pubblicato il video di Muschio Selvaggio presente su Youtube, apportando un taglio proprio nel pezzo in cui il cantante si lamentava della sua attuale meta turistica.

Quindi i paladini dei diritti #LGBTQIA vanno in vacanza a #Dubai dopo che #Fedez l’ha definita #Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto. La solita coerenza #Ferragnez. pic.twitter.com/BVG60T8sdq — Serenadoe (@Serenadoe___) April 9, 2023

Anche Selvaggia Lucarelli contro il rapper

Il video dell’utente è diventato virale in pochissime ore ed è a questo punto che è intervenuta la giornalista Selvaggia Lucarelli per mostrare – anche lei – il suo disappunto nei confronti dell’incoerenza del rapper. La Lucarelli, infatti, ha prima ritwittato il video sul suo profilo Twitter e poi, ha ricondiviso lo stesso filmato nelle sue Instagram stories.

Sicuramente, il gesto di Selvaggia non stupisce, dal momento che, in questi mesi, spesso la giornalista e Fedez si sono scontrati su varie tematiche. In primo luogo per il comportamento del cantante tenuto nel corso della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in cui la Lucarelli non ha smesso di sottolineare quanto il cantante fosse esibizionista, accusandolo, inoltre, di egoismo nei confronti dei cantanti in gara (pensiamo al bacio con Rosa Chemical di cui si è tanto discusso). Proprio recentemente i due, invece, hanno battibeccato sulle uova di Pasqua realizzate da Fedez per beneficenza: Selvaggia Lucarelli ha insinuato che, in realtà ,quella del rapper sarebbe stata “Un’operazione commerciale con una spruzzata di beneficenza”. La giurata di Ballando con le Stelle ha, inoltre, aggiunto che Fedez avrebbe guadagnato dalla vendita della licenza: “Walcor più vende uova e più guadagna. La beneficenza è una cifra fissa versata da Walcor di cui non conosciamo neppure l'entità”. A questo punto, il cantante ha subito replicato: “Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l’altro, quando io faccio beneficenza per un’associazione che si chiama Tog per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi. Ti ringrazio perché mi dai l’opportunità per spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua”.

Fedez, al momento, non ha ancora risposto in alcun modo né al gesto della Lucarelli, né tanto meno alle accuse degli utenti del web; tuttavia sembrerebbe godersi a pieno la vacanza con la famiglia a Dubai.