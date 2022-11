"La ludopatia? Una montatura per salvarmi dalla malavita". Le parole choc di Marco Baldini

Fingersi dipendente dal gioco d'azzardo, a causa del quale aveva raccontato di avere perso milioni di vecchie lire, è stata tutta una montatura. Marco Baldini lo ha confessato durante l'ospitata nel podcast di Luca Casadei "One more time". Il conduttore radiofonico, caduto in disgrazia per avere perso i risparmi di una vita e costretto a chiedere soldi amici e conoscenti, ha smentito di essere stato un malato di gioco d'azzardo: " Mi sono inventato la storia del gioco d'azzardo per giustificare agli inquirenti quelle ingenti entrate e uscite di denaro dal mio conto ".

Gli investimenti immobiliari

Marco Baldini ha rivelato di avere guadagnato molti soldi negli anni d'oro in cui tra radio e tv era una delle voci più amate. Tanto da cogliere al volo alcune occasioni di investimento: " Comincio a guadagnare cifre esorbitanti e mi propongono degli investimenti immobiliari sicuri e legali" . Per quasi due anni il conduttore ottiene introiti sostanziosi dalle transazioni immobiliari pulite, poi arriva quella che sembra essere la proposta migliore: " Mi propongono di investire nella realizzazione di un complesso di abitazioni di lusso e punto tutto, due miliardi di vecchie lire". Poco dopo Baldini scopre che le stesse persone a cui ha dato la somma sono state arrestate con l'accusa di riciclaggio e inizia l'incubo: "Riciclavano denaro per la malavita e io per salvarmi ho inventato la storia del gioco d'azzardo ".

"Sulla ludopatia ho mentito"

Nel podcast di Casadei, Baldini ha detto di non essere mai stato un "vizioso" né un "giocatore compulsivo" , ma di essere stato costretto a farlo credere " per difendermi da cose molto più gravi ". Era la fine degli anni '90, il conduttore aveva 35 anni e ha fatto credere a tutti di essere un ludopatico: " Ho convinto tutti che mi ero ridotto così a causa del gioco ma è stata una copertura per evitare guai peggiori. Ma è stata tutta colpa mia, è partita da un maledetto errore" . Negli anni Baldini aveva raccontato di avere chiesto soldi a amici e colleghi per giocarseli e aveva rilasciato interviste in tv e sui giornali, ma oggi si scopre che erano tutte bugie.

"Ho rischiato di morire"