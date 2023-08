L'ultima follia woke: J. K. Rowling cancellata dal Museo della Pop Culture

Da anni J. K. Rowling è nel mirino della comunità LGBT. La creatrice della saga di Harry Potter è accusata di aver assunto posizioni omotransfobiche: in altri termini, non si perdona di aver semplicemente detto che "il sesso è una cosa reale" . Tante le campagne di boicottaggio affrontate, con il tritacarne della cancel culture sempre in azione. L'ultimo assalto alla scrittrice di Yate è stato firmato dal Museum of Pop Culture (MoPOP) di Seattle, Washington.

Come riportato dal Telegraph, il museo ha accusato la Rowling di avere "opinioni ricche di odio e controverse" . Il riferimento è al mondo arcobaleno, in particolare alla frangia trans: nel 2020 finì nella bufera per aver deriso l'utilizzo della frase "persone che hanno le mestruazioni" al posto di " donne ". Ebbene, il MoPOP continuerà a mostrare i cimeli dei film di "Harry Potter", ma verranno cancellati tutti i riferimenti alla creatrice del franchise.

"Il museo si schiera inequivocabilmente con le comunità non binarie e transgender" , il commento del Museum of Pop Culture in una nota. "C'è una certa entità fredda, senza cuore, che succhia la gioia nel mondo di Harry Potter e, questa volta, non è proprio un Dissennatore" , le parole di Chris Moore - transgender che utilizza i pronomi "he/they": "Questa certa persona è un po' troppo esplicita con le sue opinioni super odiose e divisive per essere ignorate... I suoi punti di vista transfobici sono in primo piano in questi giorni, ma non possiamo dimenticare tutti gli altri modi in cui è problematica".

Soffermandosi sulla rimozione della Rowling dalla hall of fame del MoPOP, Moore ha spiegato che i creatori hanno preferito ridurre il suo impatto dalla galleria: "Non è una soluzione perfetta, ma è ciò che siamo stati in grado di fare nel breve termine determinando pratiche a lungo termine" . Non pago, Moore ha accusato la scrittrice di "fat-shaming" , di "mancanza di rappresentazione LGBTQIA+" e di aver utilizzato "stereotipi razziali" nei suoi libri.