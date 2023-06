L'ultimo flirt di Zorzi, Giletti e Sofia Goggia beccati insieme, le corna (con accordo) di Neymar

L'estate è cominciata. Lo dicono le temperature e persino il calendario senza parlare dei gossip decisamente bollenti. Tra coppie che nascono (Zorzi e Pettinelli), coppie che vengono allo scoperto (Goggi - Giletti), tradimenti e rivelazioni la cronaca rosa si arricchisce di novità.

Le vanità di Alba Parietti: amori, flirt e tanti "no"

Non bastava la biografia "La cacciatrice di narcisi" a raccontare tutte le sue storie e i suoi amori. Alba Parietti non perde occasione per ricordare gli anni che furono, i corteggiatori e persino i regali ricevuti. " Auto e gioielli, pure gli emiri. Però mi è sempre piaciuto snobbare i ricchi. Ho avuto storie solo con uomini che mi attraevano, magari discutibili, ma non che mi fossero utili ", ha confessato al Corriere nell'ultima intervista rilasciata rispolverando bollenti ricordi. Vanitosa, appariscente e sempre al centro della scena lo è sempre stata ma - a detta sua - è sempre stata tutta apparenza: " La verità è che non la davo a nessuno, ero solo una bravissima allumeuse, fisico androgino, sedere brasiliano, 1 e 76, bionda, imitavo Dalila Di Lazzaro, avevo sciami di uomini dietro. Mi chiedevano: 'Che hai, il miele?'. Li attiravo ma poi scappavo ". Quanti cuori infranti.

Tommaso Zorzi e il flirt con il direttore creativo di Benetton

Lontano dalla tv ma vicinissimo ai gossip. Tommaso Zorzi torna sulla scena mondana con un nuovo amore (pare). L'influencer è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia del direttore creativo di Benetton, Andrea Incontri, all'aeroporto di Linate, di ritorno da una breve vacanza in Puglia. Rientrati a Milano i due - 54 anni lui, 28 anni Zorzi - non si sono più separati tra cene al ristorante, passeggiate in centro e spostamenti in scooter vicini vicini. Le foto di Chi mostrano un certo feeling tra i due, giusto il tempo per far decollare il gossip estivo.

Massimo Giletti e Sofia Goggia beccati insieme

E meno male che erano tutte "balle"! Massimo Giletti e Sofia Goggia si frequentano, eccome. Le foto pubblicate dalla rivista Chi lo confermano. Sebbene il conduttore abbia provato a smentire più volte l'interesse (anche davanti al tapiro d'Oro di Striscia) le immagini di Giletti e la Goggia distesi l'uno accanto all’altra a bordo piscina fanno pensare che sia in corso (da mesi un flirt), ma i più pettegoli si dovranno arrendere: nessuna effusione, coccola né baci tra i due. Solo tante chiacchiere e complicità. Contenti loro.

L'ex di Arisa e Anna Pettinelli: cosa c'è tra i due?

La coppia estiva che non ti aspetti? Quella composta dall'ex fidanzato di Arisa - l'agente dei vip Andrea Di Carlo - e Anna Pettinelli. Dopo avere visto naufragare la relazione quasi decennale con Andrea Macchi, la conduttrice radiofonica sembra si stia consolando con l'ex compagno di Arisa già noto alle cronache rosa per altri flirt "famosi". Lo scoop lo hanno dato loro senza bisogno di scomodare i paparazzi. Nelle scorse ore sui rispettivi profili social Anna Pettinelli e Di Carlo hanno condiviso foto e video della serata trascorsa a cena insieme alimentando i rumor su un possibile coinvolgimento sentimentale. Tutta scena (come vocifera qualcuno) o c'è del vero??

Neymar la scappatella, l'accordo e le scuse