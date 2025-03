Lutto per Enrico Brignano, morta la madre: "Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti"

Ascolta ora 00:00 00:00

È con un post Instagram che Enrico Brignano ha scelto di dare il suo ultimo saluto alla madre, Anna, morta all'età di 89 anni. La donna è venuta a mancare nelle scorse ore e l'attore comico ha affidato ai social network un lungo e accorato messaggio per accompagnarla nel suo ultimo viaggio: " Ciao mamma… ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te é infinito ".

L'annuncio dal palco

Prima di dare la notizia sui social Brignano ha annunciato la morte della madre alla fine dell'ultimo spettacolo al Metropolitan di Catania, dove si era esibito nel suo show "I 7 Re di Roma". Dal palco mentre il pubblico gli stava riservando una standing ovation, l'attore ha detto tra le lacrime: " Stamattina è morta mia madre, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo" . Lo stesso era accaduto, quattordici anni fa, quando mancò il padre e Brignano scelse di andare in scena nonostante il lutto.

Il post su Instagram

Il grave lutto arriva a poche ore di distanza dalla messa in onda del nuovo programma, al quale Brignano ha preso parte, "LOL - Chi ride è fuori" su Prime Video da mercoledì 26 marzo. L'attore aveva già iniziato a promuovere il suo ritorno in televisione quando ha annunciato la scomparsa della madre sui suoi profili social: " Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto ". Al momento non si conoscono i motivi dietro alla morte della donna ma Enrico Brignano su Instagram ha raccolto l'affetto e i messaggi di cordoglio dai fan, pubblicando alcune foto di mamma Anna. Un ultimo gesto d'amore prima del doloroso silenzio.

Chi era Anna Brignano

Anna Brignano era originaria di Palombaro, un piccolo borgo nell'entroterra di Chieti, ma aveva vissuto gran parte della sua vita alle porte di Roma, a Dragona, insieme al marito Antonino, che era morto nel 2011. Il comico romano aveva parlato spesso della madre nelle interviste e anche nei suoi spettacoli.

Alla signora Anna Enrico Brignano aveva dedicato lo spettacolo "Tutto suo padre...e anche un po' sua madre", portato per la prima volta in tournée in teatro nel 2012 e in molte gag aveva scherzato sulle abitudini dadella donna.