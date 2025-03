Siani e Pintus conducono il nuovo "Lol" (con Geppi, Brignano ecc.)

Ascolta ora 00:00 00:00

Intanto a condurre i giochi ci sono Alessandro Siani (foto) e Angelo Pintus. E questo imprime già una svolta al comedy show più amato che ci sia. La quinta stagione di Lol: Chi ride è fuori si presenta ancor più divertente delle precedenti. Siani e Pintus sostituiscono Fedez (e Frank Matano) nella control room e si capisce bene che di comicità vive, si presta meglio a interagire con i colleghi. «In effetti - racconta Pintus - noi questo lavoro lo facciamo di mestiere e ne conosciamo le dinamiche, per cui si è creato un gruppo affiatato, che alla fine è quello che fa lo spettacolo». «Gestire l'esuberanza dei due conduttori è stata la parte più difficile», conferma Nicole Morganti, responsabile per Amazon Studios.

In questa edizione che comincia giovedì su Prime Video (cinque puntate subito e l'ultima settimana prossima) a sfidarsi nel difficile obiettivo di non ridere mentre si cerca di far ridere gli avversari saranno Enrico Brignano, Geppi Cucciari, Federico Basso, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. A loro si aggiunge Alessandro Ciacci, vincitore del talent show collegato a Lol Chi fa ridere è dentro.

Le clip visionate danno un'idea delle sei puntate: simpaticissimi Geppi e Ciacci nel momento «interrogazione scolastica» con l'alunno «somaro» Brignano. E lo stesso Enrico nelle vesti di un improbabile prete che scrive lettere ai Corinzi. Per non parlare di Raul Cremona nelle vesti del mitico Mago Oronzo.

Ma quanto c'è di preparato e quanto di improvvisazione? «Pochissimo del repertorio che uno si porta viene usato - risponde Brignano - perché quando sei lì dentro capita di tutto, non sai mai quando puoi intervenire e quando ci riesci magari è passato il momento giusto per il tuo sketch».

Tanto difficile - si fa per ridere - che Valeria e Marta dopo quest'esperienza sostengono: «abbiamo avuto gli incubi» e siamo «dovute andare in analisi...».