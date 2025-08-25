Lutto per Enzo Salvi, morta la madre. Il doloroso addio: "Hai lottato fino all'ultimo"

Il mondo dello spettacolo si stringe a Enzo Salvi nel giorno della scomparsa della madre Bruna. L'attore romano ha annunciato il decesso della mamma con un doloroso post affidato ai social network: " Hai lottato fino all'ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto" . Bruna Brunori era ricoverata da giorni in una struttura sanitaria e Salvi aveva fatto sapere che la madre era in fin di vita. Per starle accanto il comico aveva cancellato addirittura uno show in Calabria, chiedendo comprensione e sostegno al pubblico che lo aspettava al Festival Euromediterraneo di Altomonte.

L'annuncio della scomparsa

Dopo giorni di apprensione e silenzio social Enzo Salvi è tornato su Instagram per annunciare la scomparsa di mamma Bruna: " Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore. Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita". Salvi ha dedicato parole d'amore alla madre, ricordandola come un grande esempio: "Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno ".

Il ricordo del padre

La morte di mamma Bruna arriva a tre anni di distanza dalla morte del padre di Salvi, Antonio detto Tony, scomparso all'improvviso a 86 anni nel 2022. A entrambi il comico ha voluto dedicare un pensiero: " Mamma abbraccia forte papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò, Federica e Angelica e la tua amata Peggy, la nostra famiglia è la vostra eredità d'amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata. Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai".

Il ringraziamento

I funerali si svolgeranno a Ostia Lido nella chiesa Regina Pacis martedì 26 agosto alle ore 11 ma, nell'attesa di ricevere l'abbraccio commosso di amici e parenti, Enzo Salvi ha voluto ringraziare i suoi fan per l'affetto

Un ringraziamento dal profondo del mio cuore a tutti i miei amici speciali, che mi sono stati sempre vicino. Grazie di esistere! Ringrazio tutti voi per le vostre preghiere. Vi voglio bene".

e la vicinanza: "