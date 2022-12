"Non so come farò senza di te". Lutto per Enzo Salvi, muore il padre

" Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò ". Con queste commoventi parole, postate insieme ad una foto con il papà sul suo profilo Instagram, il comico Enzo Salvi ha annunciato la scomparsa del padre Antonio, conosciuto da tutti come Tony. Il papà era nato nel 1936 ad Ostia nella zona dei “Cento Villini”, e aveva vissuto per tutta la vita nel litorale romano, dove era molto conosciuto e amato.

Una famiglia molto unita quella del comico, tanto che Tony era stato sposato con la mamma di Enzo, Bruna, per 60 anni. Di lui il comico aveva parlato durante un'intervista con toni molto affettuosi: “ Mio padre è nato al Sant’Agostino, sul lungomare. Anche mio nonno era come lui un ostiense doc. Nonno invece lavorava all’Idroscalo montando gli ‘zatteroni degli idrovolanti’. Loro sono due capostipiti, due pionieri della cittadina lidense e la portano sempre nel cuore. Papà Tony mi ha tramandato tutto questo ed ecco perché io in tanti miei show e film ricordo sempre la nostra città in tante circostanze. Per noi è sempre stato il mare più bello d’Italia ”.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di fan e personaggi del mondo dello spettacolo. Uno dei più sentiti quello dell'attrice Sandra Milo che ha scritto: " Enzo, non trovo parole adatte per esprimerti il mio dispiacere se non dicendoti che ti sono sinceramente vicina in questo momento così doloroso della tua vita. Proprio oggi ti ho visto al tg ritirare un riconoscimento mentre parlavi di Peggy ed ero così felice per te e ora apprendere questa notizia lascia spiazzati... Ti conosco e so quanto sei profondamente legato alla tua famiglia e quanto sia grande l'amore che nutri per i tuoi genitori ".

Molto sentito anche il messaggio del nipote Manuel, uno dei due figli di Salvi: " Caro nonno mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino sia nella scuola che a calcio stavi sempre ad aspettarmi vicino alla rete del campo a darmi i tuoi magnifici consigli e a farmi bere il tuo magnifico the caldo che preparava nonna dopo gli allenamenti per me! Sei stato il più grande portiere di Ostia! Ti ho sempre stimato e amato come persona e per l'uomo che eri! Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi coma hai fattto tu per una vita. Ti amo, il tuo King (come mi chiamavi tu). Ti amo fin lassù ".

Dopo la notizia della scomparsa, l'intera città si è stretta intorno al comico che recentemente aveva denunciato l'avvelenamento di uno dei amatissimi cani. Precedentemente era stato vittima di un'aggressione a sassate al suo pappagallo da parte di un extracomunitario, fatto che aveva suscitato molto scalpore. I funerali di Antonio Salvi si terranno martedì mattina, 13 dicembre, alle 10.30 presso la chiesa Regina Pacis di Ostia. Il papà del comico non avrà purtroppo la soddisfazione di vedere il figlio recitare nel quinto capitolo del film per la Tv della serie Din Don Dino – Bianco Natale, che andrà in onda in prima tv su Italia 1 domenica prossima, 18 dicembre.